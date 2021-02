VM-debutanten får uventet hjelp - låner verdensmesterens ski

CORTINA/OSLO (VG) Henrik Røa (25) venter spent på sin VM-debut. Nå har fått «hjelp fra oven». Han setter nemlig utfor på kanonutstyret til regjerende verdensmester Dominik Paris (31).

NYBEGYNNER MØTER VETERAN: Henrik Røa (t.v) er ny i verdenscup-sirkuset og VM-debutant, mens Dominik Paris, som han får «hjelp» fra, er regjerende verdensmester. Foto: FOTOMONTASJE: NTB/AP

Kontrastene kunne neppe vært større mellom de to som nå knyttes sammen gjennom felles skipark. I Cortina er italienske Dominik Paris den aller største hjemmehelten, en superstjerne og et ikon.

Ukjente Henrik Røa har sklidd inn i VM etter å ha fått sjansen i verdenscupen etter skader i den norske troppen. Det er naturligvis et karriere-høydepunkt for Oslo-gutten, men det skulle ikke stoppe der. For bak neste dør sto Paris-teamet med åpne armer.

De kjører begge med Nordica-ski - og det dukket opp en fordel.

For som en «velkommen til sirkuset»-gest tok superstjernens servicemann Sepp Zanon et blikk på Røas utstyr, ristet på hodet og foreslo en løsning.

– Servicemannen har hjulpet meg mye. Han luftet tanken i Val Gardena, at jeg kunne låne Paris sine ski i utfor de neste rennene, og jeg takket selvfølgelig ja til det, forteller Henrik Røa til VG og utdyper:

– Det gir jo mye mer mening enn å prøve å gjøre mine egne ski raskere. For det er Nordica som eier skiene, men det er Paris som kjører på dem til vanlig.

Det er kun i utfor han låner ski av Paris. Røa kommer til å kjøre på sine egne ski i torsdagens super-G-renn.

Helten

Paris har vært en av de raskeste alpinistene i super-G og utfor de siste ni årene. Han kan skilte med 19 verdenscupseiere og to VM-medaljer. Han tok gull i super-G i Åre 2019.

Hjemme i Cortina møter han ingen hyllest fra et folkehav, men torsdag vil TV-seerne sitte klistret til skjermen for å følge ham i forsøket på å forsvare VM-tittelen. Generalprøven i Garmisch Partenkirchen var solid - han vant utforrennet.

KANONSKI: Her flyr Henrik Røa ned utforløypa i Kitzbühel på Dominik Paris sine ski. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Røa er i beste fall en joker i dette selskapet, men får nå tilgang til utforski som egentlig er ment for det italienske fartsfantomet.

– Servicemannen forbereder skiene han synes er best til treninger og renn. Jeg synes det har fungert veldig bra til nå og jeg stoler egentlig blindt på ham, sier Røa.

Forskjellen på hans eget utstyr, og det han nå får låne, er at det er slipt foran på skiene der bindingen er festet, noe som løfter ham én millimeter høyere bak ved støvel-festet.

– Jeg trodde det kom til å bli litt rart å kjøre på de, men når jeg har kjørt i høy hastighet der det har vært veldig slagete har det føltes mer stabilt ut enn på mine egne ski.

– Gir selvtillit

– Det er mye jobb i å lage raske ski, så sånn sett har jeg en trygghet når jeg får låne skiene. Det gir en boost og det er nok det som gjør størst forskjell. Altså at jeg nå har troen på at det jeg kjører på er optimalt, forteller VM-debutanten.

Det er enda ikke avklart om hvor lenge Heming-gutten får benytte seg av servicemannen, men siden han har kjørt 12 sesonger for samme leverandør, er han i dialog om en fortsettelse av samarbeidet.

STOR SKIPARK: Her står servicemann Sepp Zanon foran skiparken Henrik Røa nå får benytte seg av. Foto: Henrik Røa

Skileverandøren var nemlig meget overbevist etter hans 16. plass i beryktede Kitzbühel i januar.

– De sa at de var mektig imponert. Nordica har satset lenge på meg og jeg har skjønt at det var noen spørsmål om de skulle fortsette med meg inn mot sesongen.

– Så da var det veldig moro at jeg kan gi litt tilbake.

