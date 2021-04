Didrik Tønseth vraket på landslaget: - OL er målet

FERDIG: Didrik Tønseth får ikke fortsette på det norske herrelandslaget i langrenn. Foto: Stian Lysberg Solum

Det blir ikke en ny sesong på langrennslandslaget for Didrik Tønseth (29). Etter syv sesonger er det slutt.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Etter 11 år på landslag så var det dessverre over. OL i Beijing er målet og motivasjonen for å komme tilbake i verdenstoppen er sterk, skriver 29-åringen på sin Instagram-side.

Samtidig takker han lagkamerater, trenere, støtteapparat, smøreteam og sponsorer for «gode stunder og fine minner».

Overfor NRK innrømmer trønderen at det er «tungt».

– Det er selvfølgelig kjedelig, jeg har sett den komme og etter to trøblete år så var ikke det noe stor overraskelse, men det er tungt, det er det, sier Tønseth til NRK.

Langrennssjef Espen Bjervig vil overfor VG ikke kommentere vrakingen av Tønseth.

– Vi offentliggjør våre landslag 4. mai. Jeg ønsker ikke å kommentere noe før dette, skriver Bjervig i en SMS.

Etter en tøff sesong er det klart at trønderen må klare seg selv frem mot OL i Beijing i februar.

Tønseth var med på stafettlaget som tok OL-gull i Pyeongchang i 2018. Han var også med på stafettlagene i VM i Falun og Lahti i henholdsvis 2015 og 2017.

29-åringen står med to individuelle verdenscupseirer. I desember fortalte landslagstrener Eirik Myhr Nossum at kroppen til Tønseth ikke har spilt på lag.

– Kroppen er ikke helt i vater. Det var min vurdering at han ikke bør delta ut fra hvordan kroppen responderer på trening og restitusjon, sa Myhr Nossum til VG etter at Tønseth måtte droppe langrennet på Lillehammer i desember.

Tønseth fortalte at han hadde slitt helt siden han deltok i EM i terrengløp i Lisboa, hvor han ble nummer 25. Eirik Myhr Nossum strittet imot, men Tønseth valgte å dra.

I ettertid har Didrik Tønseth innrømmet at det ikke var så lurt, fordi han pådro seg et magevirus i Ruka. Han var enda ikke frisk nok til å presse kroppen maksimalt da han dro til mesterskapet i Portugal.

– Jeg gamblet. Det var en risiko å ta. Noen ganger går sånt bra. Noen ganger går det ikke bra. Dette er et vel et bevis på at det ikke alltid går bra, har Tønseth uttalt til VG.

Publisert Publisert: 27. april 2021 13:27 Oppdatert: 27. april 2021 14:05