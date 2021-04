Solskjær sterkt imot Super League: – Ikke i min natur

Ole Gunnar Solskjær (48) mener oppveksten hans i Kristiansund er et godt eksempel på hvorfor Super League-planene var feil.

UENIG MED EIERNE: Eierne i Glazer-familien skrev under på Super League-planene uten at Ole Gunnar Solskjær var informert. Foto: Carl Recine / X03807

– Jeg er veldig glad for at fansen ytret sin mening, og at vi har hørt på dem. Dette har bragt fotballsamfunnet sammen. Det er veldig viktig. Det kommer en dag der jeg går tilbake til å være en Manchester United-supporter selv, og da vil jeg se et lag som også har frykt for å mislykkes, sier Solskjær på fredagens digitale pressekonferanse der han for første gang uttalte seg om Super League.

De storslåtte planene til 12 europeiske klubber, inkludert Manchester United, ble kjent natt til mandag før de kollapset på spektakulært vis da de seks toppklubbene i England snudde på hælen tirsdag kveld.

– Jeg likte ikke konseptet. Det må handle om sportslig fortjeneste. Jeg vil fortjene retten til å spille i Europa. Du kan ikke bare bli tildelt ting fordi navnet ditt er sånn og sånn, sier Solskjær og utdyper:

– Som idrettsmann er det ikke i min natur å bli tildelt en plass.

De opprinnelige Super League-planene gikk ut på at 15 storklubber skulle vært garantert en plass i turneringen, mens kun fem kunne kvalifisere seg. Her forklarer VG opplegget:

Til VG sier Solskjær at oppveksten i lille Kristiansund illustrerer hvor viktig store drømmer er i fotballen.

– Hvis du jobber hardt for noe, kan du klare det. Drøm stort og du aner ikke hva du kan utrette. Det er det fotballpyramiden er bygget opp av. Jeg forestilte meg at jeg scoret tusenvis av mål i Champions League da jeg spilte på banen rett ved hjemmet vårt. Du må drømme stort og jeg er glad for å være et eksempel på det, sier Solskjær til VG.

Super League-bomben er ikke den eneste nyheten som har preget Ole Gunnar Solskjær denne uken.

Tirsdag kveld ble det klart at Solskjærs sjef Ed Woodward slutter i klubben ved slutten av året.

– Jeg har hatt et veldig, veldig godt arbeidsforhold til Ed. Jeg kommer til å jobbe her så lenge Manchester United ønsker meg her, og forhåpentligvis kan vi avslutte sesongen på vellykket vis. Ed er en del av det, svarer Solskjær om sjefens avgang.

Torsdag møtte flere Manchester United-supportere opp utenfor treningsfeltet på Carrington, der de protesterte mot eierne i Glazer-familien som skrev under på Super League-planene.

Solskjær tok en ti minutter lang prat med supporterne og kaller det en god opplevelse.

– Det var en fredelig diskusjon. Det er viktig at vi respekterer hverandres syn. Jeg fortalte om hva laget vil gjøre i fremtiden, sier han.

