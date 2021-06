UEFA får kritikk etter at Danmark-kampen ble ferdigspilt: – Det er feil

Det er flere som reagerer på at Danmarks EM-kamp mot Finland ble spilt ferdig samme kveld som Christian Eriksen segnet om på banen. Blant dem er den danske fotballegenden Michael Laudrup.

EN RØD MUR: De danske landslagsspillerne lagde en mur rundt Christian Eriksen da han fikk livreddende førstehjelp på gressmatta i Parken. Foto: Wolfgang Rattay / POOL REUTERS

– Jeg respekterer at vårt eget lag gjorde det, og i og for seg de finske. Men når det skjer noe sånt, har man ikke overskudd eller overblikk til å ta viktige beslutninger. Det skal være noen som gir beskjed om at her stopper vi, sa Michael Laudrup i danske TV 3 etter kampen.

Like før pause under EM-kampen mot Finland i Parken segnet danske Christian Eriksen om. Han fikk livreddende hjelp på banen i lang tid før han ble fraktet til sykehus. Kort tid senere kom bekreftelsen om at Eriksens tilstand var stabil og at han hadde våknet.

Kampen ble gjenopptatt 20.30 samme kveld. Danmark tapte 0–1. På pressekonferansen etter kampen informerte landslagssjef Kasper Hjulmand om at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) ga det danske landslaget et ultimatum om å enten spille ferdig samme kveld, eller klokken 12.00 dagen etter.

Danske Berlingske Tidende (BT) har spurt UEFA om hvorfor de ga Danmark to muligheter til å spille ferdig kampen. Det har de ikke svart på. De skriver:

«Vi vil gjerne meddele deg at UEFA aksepterte å gjenoppta kampen mellom Danmark og Finland i går kveld etter ønske fra begge lags spillere».

– Jeg synes det er feil å ta en beslutning så tett på en følelsesmessig begivenhet. Man skulle sagt «vi spiller ikke mer i kveld, men vi skal nok finne muligheten senere». Jeg synes det er utrolig flott at spillerne kunne finne overskuddet. Men de får jo et valg, og det er ikke et riktig valg. Jeg synes, unnskyld meg, at det ikke er et valg, sier Laudrup.

Laudrup er trener og tidligere fotballspiller – og en av Danmarks største fotballprofiler gjennom tidene. Han har tidligere spilt for blant annet Real Madrid, Juventus og Barcelona. Han har 104 kamper for det danske landslaget.

– Åpenbart i sjokktilstand

Samtidig som den dramatiske situasjonen i København pågikk, satt Simen Stamsø-Møller i TV 2s studio og dekket kampen som ekspert. Han forteller at han ble kvalm og lei seg, og beskriver det som meget vanskelig å skulle formidle hva som skjedde. Han deler Laudrups tanker om at kampen ikke skulle vært spilt.

– Det burde være noen andre enn spillerne som avgjør det. De er åpenbart i sjokktilstand. Det var vi som så på, så man kan jo tenke seg hvordan det var for de som sto en meter fra og så bestekompisen sin kjempe for livet, sier han.

Spillerne skal ha snakket med Eriksen før de bestemte seg for å gjennomføre kampen, men ikke alle klarte å fullføre.

Hjulmand fortalte på pressekonferansen at kaptein Simon Kjær ikke klarte å spille videre som følge av dramaet som oppsto. Han ble byttet ut i andre omgang.

– Simon var dypt berørt og var i tvil om hvorvidt han kunne fortsette. Han gjorde et forsøk, men det lot seg ikke gjøre, sa Hjulmand på pressekonferansen.

Kjær var spilleren som var en av de første spillerne som løp bort for å hjelpe Eriksen etter han falt om. Kapteinen har blitt hyllet verden rundt for hvordan han sto frem og hjalp til.

– Det er egentlig et bevis på at kampen ikke burde vært spilt når Simon Kjær ikke klarer å fortsette. Du så hvilket mot han viste da det sto på, så synker det inn og så skal han spille fotball og klarer ikke det. Det sier seg jo egentlig selv at man ikke skal spille fotball etter å ha opplevd noe sånt. Jeg synes egentlig ikke Finland fortjener det heller, sier Stamsø-Møller og fortsetter:

– Beskjeden fra UEFA burde bare vært at dette får vi til på en eller annen måte. Det er ingen som vet helt hvordan ting har foregått, men jeg tenker at det bare burde blitt satt på vent. Det forlenget sjokktilstanden til spillerne.

ORKET IKKE MER: Simon Kjær byttes ut etter pause i EM-kampen mot Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

– En lettelse

Også Erik Thorsvedt var til stede i TV 2s studio som fotballekspert.

– Jeg har aldri sett eller vært med på noe lignende, det treffer deg så enormt, sier han.

Han fikk beskjeden om at kampen skulle spilles på direktesendt TV. Da var det en tydelig lettet Thorstvedt som sa at dette må jo bety at det går bra. Han ønsker derfor i motsetning til Laudrup og Stamsø-Møller ikke å kritisere UEFA for at kampen ble gjennomført. Han mener det alt i alt var et tydelig tegn på at det gikk fint med Eriksen.

– Da jeg fikk høre de skulle spille ble det på en måte en lettelse. Mange har gått ut og kritisert UEFA, men situasjonen var vanskelig. Hvis turneringen skal avvikles, er det ingen flere dager å gjøre det på. Danmark hadde fått en videohilsen fra Eriksen som fortalte at det gikk bra. Jeg vil faktisk ikke kritisere UEFA. De gir dem et valg, og selv om det føles helt bisart, var det et underliggende budskap om at det gikk bra med Christian Eriksen, sier Thorstvedt.

De danske spillerne har blitt tilbudt krisehjelp etter hendelsen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen ble i likhet med Thorsvedt lettet over at kampen ble spilt.

– UEFA har jo et oppsett de må prøve å forholde seg til, og det er sikkert ikke lett for dem heller. Den kampen her hadde ikke blitt spilt ferdig i går hvis ikke det var for Eriksen selv og spillerne. Jeg er ikke sikker på at det hadde vært mye enklere å gjennomføre kampen i dag. Da er spørsmålet når den da skulle blitt gjennomført? Jeg var lettet i går, i likhet med Erik. At kampen ble gjennomført var et godt signal om at Christian Eriksen hadde det fint, sier han.

På BBC 5 Live har Peter Schmeichel, keeper Kasper Schmeichels far, kritisert UEFA for kravet.

– Jeg kan ikke forstå den beslutningen, sier han.

Kommentator i danske TV 2 Sporten, Bent Nyegaard, reagerte på at kampen ble spilt:

