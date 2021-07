England ydmyket Ukraina – klare for semifinale

ROMA (VG) (Ukraina – England 0–4) It’s coming home from Rome.

Det var deres eneste EM-kamp utenfor Wembley i sommer. Og England bestod den italienske prøven med glans.

Det engelske hjemmepublikummet har etterlyst mer festlig fotball fra Gareth Southgates menn under mesterskapet, og kanskje var det en svipptur til utlandet som måtte til for å gi England et mer eventyrlystent preg.

Mot et sjanseløst ukrainsk lag var det i hvert fall ikke noe håndbrekk å spore:

Harry Kane fløt videre på medgangsbølgen etter å ha avsluttet måltørken i åttedelsfinalen mot Tyskland. Tottenham-stjernen brukte bare fire minutter denne gangen, etter fremspill av brennhete Raheem Sterling, før han stanget inn sitt andre for kvelden etter innlegg fra Luke Shaw.

– Det er en stor dag for engelsk fotball, sier tomålsscoreren.

I mellomtiden hadde også Harry Maguire nytt godt av Shaws presise venstrefot og nikket inn et mål «made in Manchester United».

– Det er en strålende følelse. Å komme til semifinalen i to store turneringer på rad er en stor prestasjon. Jeg vil ikke være en gledesdreper, men vi har lyst til å komme lengre enn vi gjorde i VM, sier Maguire og sikter til semifinale-exiten om Kroatia i Russland for tre år siden.

Innbytter Jordan Henderson fikk æren av å komme inn og heade inn 4–0-målet – hans første landslagsmål i kamp nummer 62. Han brølte som om han hadde avgjort kampen; «de tre løvene» reiser hjem til England som skrubbsultne rovdyr.

– Noe spesielt er i ferd med å skje. Turneringen startet tregt, men det er forbedring fra kamp til kamp. Hodet mitt sier at jeg må roe meg ned, men hjertet mitt blir revet med. For en kveld, sier tidligere England-spiss Alan Shearer på BBC.

Danmark venter i semifinalen på Wembley. Finalen mot Spania eller Italia spilles samme sted.

Med 8–0 i målforskjell etter fem EM-kamper og en innspurt på eget gress kan ikke England gjemme seg lenger.

Den ultimate ambisjonen som «ingen» i England tør å snakke om, er nå et mål som rykker stadig nærmere: Nasjonens første fotballtrofé siden 1966-VM.

Finalen for 55 år siden var også sist de scoret fire mål i en utslagskamp i et mesterskap.

Publisert Publisert: 3. juli 2021 22:49 Oppdatert: 3. juli 2021 23:27