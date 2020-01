Håndball-EM direkte: Norge på vei mot seier i naboduellen

Nesten at Bergerud redder, men bare nesten.

Mål for Norge!

Sagosen retter opp egen feil, og da har vi stillingen 18-14. Det er året Norge gikk fra å være en del av den dansk-norske helstaten til å bli en egen stat i union med Sverige, men her i Malmö viser de norske gutta at de ikke er underlegne svenskene i hvert fall.

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Kommer seg rundt en svenske og setter inn sitt sjette for dagen. Maskin.

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Via armen til burvokteren, men så i mål. To av to straffer fra stjernespilleren.

Mål for Sverige!

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

Gøran Johannessen virker å ha tråkket litt over, men blir på banen.

Gøran Johannessen virker å ha tråkket litt over, men blir på banen.

Herlighet, for en kanon! Underarmsmagi fra Tangen.

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Thomas Torgalsen svarer "jeg håper det, men jeg er usikker" på om Rød kan spille denne kampen. Han sier det sannsynligvis dreier seg om en forstuing for backen.

Thomas Torgalsen svarer "jeg håper det, men jeg er usikker" på om Rød kan spille denne kampen. Han sier det sannsynligvis dreier seg om en forstuing for backen.

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

Norge har ikke scoret på over fem minutter nå.

Norge har ikke scoret på over fem minutter nå.

Men så skjer det samme på motsatt side. To solide redninger på kort tid nå.

Men så skjer det samme på motsatt side. To solide redninger på kort tid nå.

Via keeper, og så vidt det er i mål. Det holder!

Mål for Norge!

Tre på rad for svenskene. Da er det uavgjort.

Mål for Sverige!

Mål for Sverige!

Mål for Sverige!

To innslupne på 10 minutter. Fortsetter det slik, scorer svenskene bare 12 mål.

To innslupne på 10 minutter. Fortsetter det slik, scorer svenskene bare 12 mål.

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Johannessen med sin første for dagen.

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

DEL