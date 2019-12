Arsenals superspiss reddet heldig poeng i Ljungberg-debuten

Fredrik Ljungberg fikk ingen drømmestart som hovedtrener for Arsenal.

Fredrik Ljungberg fikk en vrien start på livet som midlertidig manager i Arsenal. CHRIS RADBURN, REUTERS / NTB SCANPIX

NTB

Norwich – Arsenal 2–2

Svenske Ljungberg fikk se bunnlaget Norwich ta ledelsen to ganger, men stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang hindret et pinlig tap med to scoringer. Mot slutten av kampen var det hjemmelaget Norwich som var nærmest tre poeng, men Arsenal-keeper Bernd Leno holdt unna.

Etter en innholdsrik kamp uten Alexander Tettey i Norwich-laget må Ljungberg se seg skuffet over en svak forestilling og poengtap. Det var Arsenals åttende strake kamp uten seier.

Ljungberg fikk dog se Arsenal glitre i åpningsminuttene. Alexandre Lacazette kunne sendt gjestene i ledelsen etter fire minutter, men avslutningen fra fem meter var for dårlig. Fem minutter senere var det kun en redning på strek som hindret Arsenal i å ta ledelsen etter Shkodran Mustafis heading.

Teemu Pukki sendte Norwich i ledelsen søndag. CHRIS RADBURN, REUTERS / NTB SCANPIX

Tok ledelsen to ganger

Etter 20 minutter skulle det derimot smelle andre veien. Hjemmelaget kontret, og finske Teemu Pukki dro på et lurt løp. Kenny McLean spilte frem, og Pukki dro seg etter hvert innover fra venstre. Avslutningen gikk via David Luiz og i mål bak en utspilt Bernd Leno i Arsenal-buret.

Like etterpå fikk Arsenal straffe etter en hands. Pierre-Emerick Aubameyang skrittet opp, men skjøt svakt til høyre for keeper Tim Krul, som reddet greit. VAR dømte likevel ny straffe etter at flere Norwich-spillere løp inn i straffefeltet før Aubameyang avsluttet. 30-åringen fra Gabon fikk ta straffen på nytt, og denne gangen dunket han den i hjørnet til 1-1.

På overtid av første omgang rystet hjemmelaget Arsenal igjen. Etter nok en kontring, denne gang i lavere tempo, fikk Todd Cantwell ballen på vei inn i sekstenmeteren. Fra 12-13 meter bredsidet han ballen utagbart for Leno i det lengste hjørnet.

Pierre-Emerick Aubameyang feirer straffescoringen for Arsenal. MATTHEW CHILDS, REUTERS / NTB SCANPIX

Aubameyang hindret flause

Tolv minutter ut i 2. omgang var Aubameyang på rett sted til rett tid da han hamret inn en retur etter corner. 2-2-scoringen var hans 10. seriemål denne sesongen.

Både Pukki og Cantwell skapte mer trøbbel for Arsenal, men avslutningene holdt ikke mål. Mot slutten var Norwich nærmest en avgjørende scoring, men keeper Leno reddet unna.

Dermed endte det med ett poeng for Ljungberg i debuten som hovedtrener. Han rykket opp fra assistent- til hovedtrener etter at Unai Emery fikk sparken fredag. 42-åringen har flere år som trener for Arsenals yngre lag, og han var assistenttrener i tyske Wolfsburg for to år siden. Siden juli var han assistenten til Emery.

(©NTB)