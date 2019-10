Det stormer rundt tidligere Brann-trener: – Norlings rykte har fått seg en ripe i lakken

– Det har vært en mislykket sesong, og supporterne er misfornøyde med alle.

Rikard Norling opplever et tøft press som hovedtrener i AIK. MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN

Stockholmsklubben havner ikke blant de tre beste lagene i Allsvenskan i år, noe som betyr at det ikke blir spill i Europa neste sesong. Det ble klart etter mandagens 0–2-tap mot Malmö.

Og midt i begivenhetens sentrum: Tidligere Brann-trener Rikard Norling (48).

– Det stormer mye i AIK. Supporterne er i prinsippet misfornøyde med alle. Det er vanskelig å bedømme hva som skjer i tiden fremover, sier den svenske TV-profilen i TV4 og fotballeksperten Olof Lundh.

Delte meninger

Rikard Norling tok over som hovedtrener i AIK i mai 2016. 48-åringen ble symbolet på den sportslige fiaskoen i Brann, og rykket ned til 1. divisjon etter 2014-sesongen. Han fikk sparken i Bergen i mai det påfølgende året.

I fjor kronet han oppturen i AIK med seriegull i Allsvenskan. Men i år har det gått tyngre.

Reporter i Expressen, Daniel Kristoffersson, mener det er for dårlig at den regjerende seriemesteren ikke får noe ut av 2019-sesongen.

– Det har vært en liten fiaskosesong for AIK med tanke på troppen man har og hvor mange gode spillere de har hatt tilgjengelige etter overgangsvinduene, sier han.

Rikard Norling og AIK tok seriegull i Allsvenskan i fjor. PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Rikard Norling og AIK ble heftig debattert i TV-studioet til Expressen tirsdag kveld. Programleder Frida Olsson og reporterne Therese Strömberg og Daniel Kristoffersson snakket om situasjonen i den svenske klubben.

Kristoffersson forteller at meningene er delte om svensken bak AIK-roret. Han synes AIK har spilt for defensivt.

– Norlings rykte har fått seg en ripe i lakken blant enkelte supportere. Men det skal sies at han ikke har hatt marginene med seg heller. Det finnes også dem som vil at Norling skal fortsette, sier Kristoffersson.

Olof Lund er usikker på hva som skjer videre i den tradisjonsrike klubben, og sier at sesongen har vært mislykket i AIKs perspektiv.

– Laget klarer ikke å komme seg til Europa neste år, de forsvarer ikke gullet fra i fjor og man kom heller ikke til verken Champions League eller Europa League gjennom kvalifiseringen i sommer.

– Krevende som hovedtrener

Rikard Norling har kontrakt ut neste år. Olof Lundh synes det blir altfor enkelt å gi ham sparken. Han er også usikker på om det er det riktige å gjøre.

– Norling er krevende som hovedtrener. Han krever mye av dem som er rundt ham, og det kan iblant bli litt for intensivt. Men jeg tror det er mer komplekst enn å bare se på treneren, sier Lundh.

Han mener fordelen til Norling er at han kjenner AIK godt.

– Det er verdifullt å ha en trener som kjenner klubben og står for en stabilitet når det stormer. Men jeg kan også forstå at de som vil ha et annet spill på banen, vil bytte han ut, sier Lundh.

Det ble ingen suksess for Rikard Norling i Brann og Bergen. Svensken fikk sparken i mai 2015. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Fotballekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, er klinkende klar på spørsmålet om Norling er AIK-trener også neste sesong.

– Det vil være brutalt om han ikke får fortsette. Jeg blir overrasket om han forsvinner nå. Norling er jo en legende i AIK, tok gull i fjor og har tatt medaljer tidligere, sier han.

Jonsson forteller at laget tross alt har vært med i gullkampen hele veien, og synes ikke det er en katastrofesesong.

– De ender trolig med over 60 poeng i år, og det er nesten unikt at det ikke holder til en topp 3-plassering, sier han.

Daniel Kristoffersson er av den oppfatning at den tidligere Brann-treneren bør få tid til å revansjere seg.

– Men har det ikke skjedd en forandring på spillet etter en liten stund på vårparten, så tror jeg AIK bytter trener, sier han.

Vi har forsøkt å få tak i Rikard Norling, uten å lykkes.

Siste serierunde i Allsvenskan spilles førstkommende lørdag. Djurgården, med nordmennene Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit på laget, leder tabellen med tre poeng foran Malmö og Hammarby.