Klubben bekrefter: Thorstvedt solgt til Belgia

Den belgiske klubben Genk bekrefter fredag kveld at de har kjøpt Kristian Thorstvedt (20).

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kristian Thorstvedt er klar for KRC Genk. Foto: Carina Johansen

Unggutten, som kommer fra Viking, har signert en kontrakt som varer frem til sommeren 2023.

KRC Genk skriver på sine hjemmesider at 20-åringen ankom Belgia fredag. Der gikk han gjennom en medisinsk test før han signerte kontrakten. Allerede lørdag blir han med resten av troppen på treningsleir i spanske Benidorm.

I Belgia blir Thorstvedt klubbkamerat med den norske landslagsprofilen Sander Berge (21).

Thorstvedt har vært i Viking siden januar 2018, og var foregående sesong en viktig mann på Bjarne Berntsens lag da de ble nummer fem i serien og vant cupen.

Sønnen til tidligere toppkeeper Erik Thorstvedt kom til Viking fra Stabæk, som ikke ønsket ham videre etter 2017-sesongen.

Får prosenter av videresalg

I en pressemelding takker Viking 20-åringen for bidragene han har gitt til klubben. Samtidig forklarer daglig leder Eirik Henningsen hvorfor de valgte å selge ham.

– Viking er en selgende klubb, det er en naturlig del av vår drift å utvikle spillere som først bidrar på vårt eget A-lag, for deretter å ta steget videre ut i Europa, uttaler han.

Viking går ikke ut med noen konkret salgssum, men Henningsen tror Thorstvedt-salget sannsynligvis er den største overgangen i Vikings historie.

Etter det Stavanger Aftenblad kjenner til, får klubben 15–20 millioner kroner.

Klubben opplyser at de har sikret seg en videresalgsprosent, slik at de også vil sitte igjen med litt hvis Thorstvedt skulle bli solgt til en enda større klubb. I tillegg vil deler av summen utbetales etter at han har spilt et ikke oppgitt antall kamper for sin nye arbeidsgiver.

