Magnus Carlsen brukte kun 23 trekk på å slå Anish Giri i åpningspartiet av Grand Chess Tour-turneringen i Zagreb. Nordmannen har nå 69 strake partier uten tap.

Sjakkstjernen har fått mye oppmerksomhet for andre ting enn sjakkspill den siste tiden, men leverte til de grader onsdag da han var tilbake ved brettet.

Carlsen spilte med svarte brikker, men klarte å spille ut nederlandske Giri i det første partiet i storturneringen i Kroatia. Med seieren har Carlsen nå 69 partier langsjakk uten tap.

Torsdag fortsetter Carlsen turneringen med parti mot Viswanathan Anand. Da har nordmannen hvite brikker. Storturneringen avsluttes 8. juli.

Carlsen har de siste dagene fått mer oppmerksomhet for at han har opprette klubben Offerspill SK. En av årsakene til dette er å påvirke valget i kongressen i Larvik 7. juli slik at Norges Sjakkforbund inngår sponsoravtale med spillselskapet Kindred. Carlsens valg har skapt voldsom debatt.

