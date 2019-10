Ski-VM endte i tårer. Nå har sprintkometen satt seg et hårete mål.

Denne sesongen har langrennsløper Kristine Stavås Skistad (20) som mål å ta sin første verdenscupseier. Samtidig skal hun bli bedre på distanse.

Kristine Stavås Skistad har tenkt å vinne verdenscuprenn kommende sesong. Geir Olsen/NTB scanpix

For mindre enn 50 minutter siden

KVITFJELL: Der Norge var suverene på distanserenn, dominerte svenskene sprintdistansen på kvinnesiden forrige langrennssesong.

Derfor begynte mange å snakke om det da 19 år gamle fartsfantomet fra Konnerud i Drammen. I sesongåpningen på Beitostølen vant hun sprintrennet, foran blant andre Maiken Caspersen Falla. I verdenscupdebuten på Lillehammer kom hun på en solid femteplass.

Fakta Sesongåpning langrenn Tradisjonen tro starter den norske langrennssesongen på snø med Beitosprinten på Beitostølen. Her er de viktigste begivenhetene før jul. Beitostølen, nasjonal åpning: 22. november: Sprint menn og kvinner 23. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 24. november: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscupåpning i Ruka, Finland (minitour) 29. november: Sprint kvinner og menn 30. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 1. desember: 10 km jaktstart fri, kvinner og 15 km jaktstart fri. menn Verdenscup Lillehammer 7. desember: 15 km skiathlon kvinner, 30 km skiathlon menn 8. desember: stafett kvinner og menn Verdenscup Davos 14. desember: Sprint fri, kvinner og menn 15. desember: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscup sprint i Planica 21. desember: sprint fri kvinner og menn 22. desember: Lagsprint kvinner og menn

Plutselig snakket man om at juniorløperen kunne ta VM-medalje i Seefeld.

– Det var litt spesielt i fjor. Det var ingen tvil om at vi ikke var gode nok på sprint, for å si det pent. Spesielt i starten av sesongen. Jeg satt hjemme og var irritert da jeg så sprint på TV. Hun kom inn som et virkelig friskt pust, minnes landslagstrener Ole Morten Iversen.

Men VM endte i tårer, etter at Skistad hektet seg selv i semifinalen på sprinten.

– Man glemmer aldri sånt. Det er veldig irriterende når man blir minnet på det, men jeg kan ikke gå og tenke på det hele tiden, sier hun syv måneder senere.

– Jeg håper det skal gå annerledes i vinter.

Skistad (t.h.) er egentlig utenfor elitelaget, og en del av rekruttlaget. Hun har en hospiteringsavtale der hun deltar på enkelte samlinger på elitelaget, som her på Kvitfjell. Geir Olsen/NTB scanpix

Distanse, eller ikke distanse?

For at hun selv skal være fornøyd, er det tre «bokser» som skal hukes av kommende sesong.

Den første er enkel: Hun skal gjøre det «mye» bedre enn før.

Den andre er at hun skal gå gode, og utvikle seg på, distanserenn som er 5- og 10 kilometer.

– Det blir viktig. For jeg vil på sikt gå bra på distanse også. I tillegg er det god trening for sprint. Det blir noe man prioriterer det også, men det er selvfølgelig sprint jeg er best i nå. På sikt vil jeg bli god på distanse også.

– Du vil ikke «bare» være sprinter?

– Jeg vil i hvert fall henge med på 5- og 10 kilometer, så får vi se det litt derfra. Hvis det blir krise, så får det bare bli sprint.

De to landslagstrenerne Geir Endre Rogn og Ole Morten Iversen er enige om at Skistad i dag har en lang vei opp til de andre landslagsløperne på distanse. Rogn forstår likevel Skistads ønske om å beherske flere deler av langrenn, men advarer mot å gi det for mye fokus.

– Jeg sier ikke at hun ikke skal få jobbe med det, men det må ikke bli så viktig at det går utover det å dyrke sprintegenskapene som hun kan bli verdens beste på, mye raskere.

De to landslagstrenerne Ole Morten Iversen (t.v.) og Geir Endre Rogn (t.h) vil ikke hindre Skistad i å bli bedre på distanse, men mener det ikke må gå på bekostning av sprintegenskapene. Terje Pedersen / NTB scanpix

Rogn var selv trener for Skistad på juniorlandslaget før han rykket opp til elitelaget i fjor sommer. Da var planen om at Skistad sist sesong skulle spesialisere seg mot sprint, lagt.

– Det så ut som om det slo ut bra, sier han som en liten underdrivelse.

I VM vant Maiken Caspersen Falla (29) sprintgullet, men på både lang og kort sikt tror Rogn at Skistad kan bli den nye ledestjernen på sprintdistansen.

– Vi har behov for utøvere som virkelig tør å dyrke sprinten litt, og som kan være gode forbilder der. Det kan hun være og likevel gradvis bli bedre på distanse.

Les også Svenskene vil frata Skistad verdensrekord. Ekspert mener de er på bærtur.

Kristine Stavås Skistad Ryan Kelly, NTB scanpix

Skal vinne ett verdenscuprenn

Det siste målet Konnerud-løperen har satt seg for sesongen, er å vinne sitt første verdenscuprenn.

–Jo flere, jo bedre, men målet er ett foreløpig, så får vi se.

– Det virker som om du setter høye krav til deg selv?

– Ja, det gjør jeg. Jeg synes det er på sin plass å ha det som mål.

20-åringen er ikke den som kommer med de store utbroderingene. Hun sier det hun mener, kort og greit. Derfor er hun også blitt en favoritt blant mediene.

Med medietrykket kommer også kjendistilværelsen. Den tar hun med knusende ro.

– Det er veldig rart og litt morsomt. Jeg trives med det, men føler egentlig ikke at jeg har merket så ekstremt mye til det når jeg er hjemme.

– Du må ikke stå og signere autografer når du er på butikken på Konnerud?

– Vi er ikke helt der ennå, sier hun lattermildt.