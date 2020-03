La Liga utsettes i to uker – Real Madrid er i koronakarantene

En av klubbens basketspillere har testet positiv. Det rammer også fotballaget.

Karim Benzema og de andre Real Madrid-spillerne er i karantene. Foto: Miguel Morenatti / AP

La Liga utsettes i to uker, melder flere medier torsdag, blant andre Forbes.

Dermed følger spansk fotball etter Italia, som har utsatt all idrett til april.

En spiller på Real Madrids basketballag har testet positivt på koronaviruset, og nå er hele klubben i karantene, skriver ESPN.

Det gjelder også klubbens fotballag.

Real Madrid-spillernes treningsanlegg er stengt og kampen mot Eibar, som skulle spilles foran tomme tribuner fredag, utsettes etter alt å dømme.

Det er for øyeblikket Barcelona som leder den spanske ligaen, to poeng foran nettopp Real Madrid.

Koronaviruset får enorme konsekvenser for idretten både i Norge og utlandet. All breddefotball i Norge utsettes til april. I Italia er hele landet mer eller mindre stengt ned. Fortsatt spilles det kamper med publikum , men det siste torsdag er at Premier League høyst trolig spilles uten tilskuere den kommende runden.