Laget taper «alt». Nå er de blitt en snakkis i Fotball-Norge.

Norsk 3.-divisjonslag blir feid av banen i kamp etter kamp. Fotballforbundet har foreløpig ingen makt til å rydde opp i den spesielle situasjonen.

Valdres (i røde drakter) har kun scoret ti mål på 19 kamper. Og tidligere i sommer gikk de på sesongens hittil største tap: 19–0 mot Lysekloster. Privat

Valdres fotballklubb har tatt tre poeng på 19 kamper og har en målforskjell på minus 143 i 3.-divisjon. Mot Os stilte de med ni spillere.

Det er en ekstraordinær situasjon i opplandsklubben.

Sist lørdag tapte de 0–10 for Os. Og de hadde kun ni spillere i troppen. For knappe to måneder siden fikk de mye omtale da de tapte de hele 0–19 mot Lysekloster.

Daglig leder i Valdres FK, Ole Kristian Skogum, forteller at det er mange faktorer som spiller inn på den sportslige situasjon for A-laget.

– Det startet egentlig litt sist sesong med en del spillere som sluttet med fotball og en del som reiste på studier. Det gjorde at laget vi hadde ble litt oppløst. Vi har prøvd å få inn nye spillere i år som ikke har fungert, og som reiste i sommer. Det gjorde også at vi måtte hente opp juniorspillere som ikke hadde nivået inne, sier han.

Fakta Dette er resultatene til Valdres Valdres – Vestfossen 4–1 (eneste seier) Valdres – Bergen Nord 1–3 Fjøra – Valdres 3–0 Stord – Valdres 8–1 Valdres – Sogndal 2 0–4 Fyllingsdalen – Valdres 5–0 Strømsgodset 2 – Valdres 4–0 Valdres – Os 0–8 Fana – Valdres 10–1 Valdres – Djerv 1919 1–10 Brann 2 – Valdres 7–1 Valdres – Vard Haugesund 0–11 Lysekloster – Valdres 19–0 Valdres – Fjøra 0–10 Djerv 1919 – Valdres 12–0 Valdres – Fyllingsdalen 0–9 Vard Haugesund – Valdres 14–0 Valdres – Fana 1–5 Os – Valdres 10–0

Juniorene merker kjøret

Grunnen til at de kun stilte med ni spillere mot Os, er sammensatt, ifølge lederen.

– Det var primært på grunn av skader og karantener, men så er det også noen juniorer som har stått på for A-laget som er blitt litt utslitt. Enkelte klarer ikke det kjøret på tredjedivisjonsnivået, dessverre. Det er en del juniorer som har sagt at nok er nok. Og det er voldsomt synd, sier Skogum

Og det er ikke bare enkelt for motstandere å møte et lag som stiller med kun ni spillere.

– Først og fremst er det veldig leit for Valdres som klubb. Det er trist at de må reise seks timer med ni spillere, sånn synes jeg ikke det skal være. Men jeg har stor respekt for at de gjorde det. De som kom la ned en fantastisk innsats og sto på i samfulle 90 minutter, sier daglig leder i Os Fotball, Endre Brenne.

Han forteller at det blir litt kunstig å spille kamp mot noen som ikke stiller fullt lag.

– Vi ønsker konkurransedyktige kamper med elleve mot elleve, og en god motstander. Vi håpet de kom med elleve spillere og laget en normal fotballkamp ut av det, det tror jeg alle hadde lyst til. Det var ingen jubel hos oss da vi hørte at de kom med ni mann. Men vi måtte bare gjøre det beste ut av det, sier Brenne.

Daglig leder i Valdres FK, Ole Kristian Skogum, trekker frem at de mangler nærhet til en storby, noe han mener ville hjulpet på rekrutteringen. Privat

Men å trekke laget fra nivå fire i norsk fotball, er ikke aktuelt.

– Slik som klubben er organisert, har vi bare tre lag. Vi har A-lag for herrer, et juniorlag og et damelag. Vi er basert på at vi er i tredjedivisjon, det er det klubben er bygd for. Skulle vi trukket oss, måtte vi begynt i sjettedivisjon og spilt mot lag i lokalområdet. Da er ikke klubben liv laga. Det er ikke aktuelt for oss å trekke laget og begynne helt på «null», det er bedre å fullføre og starte på nytt i fjerdedivisjon, sier Skogum.

Fakta Dette vil Valdres gjøre for å bedre situasjonen * Være med på å lage en fremtidsrettet utdanning i Valdres, så spillerne slipper å reise bort for å utdanne seg. * Utvikle markedsavdelingen til å håndtere og utvikle samarbeidspartnere. Dette vil ifølge Skogum gjøre dem bedre rustet til spill i tredjedivisjon i fremtiden.

Sliter økonomisk

I slutten av august hadde de også et informasjonsmøte i klubben. Der kom det frem at klubben fortsatt sliter økonomisk, og har minustall på rundt en halv million. De klarer å betale driftsutgifter, men sliter med å betale ned gjeld.

Derfor har de kuttet i spiller- og trenerlønninger for rundt 300 000 kroner. Sammenlignet med 2010, har Valdres FK tre millioner mindre i budsjett.

– Økonomien påvirker selvsagt det sportslige, sier Skogum.

– Nå er vi litt på et nullpunkt i mine øyne. Nå er det bare å komme seg gjennom sesongen, evaluere den og sette nye mål og retningslinjer for hvordan vi skal drive klubben.

Ekspert: – Skiller seg ekstremt ut

Nå har også Valdres blitt en snakkis, ifølge breddefotballekspert Jørgen Tjærnås.

– Ja, de har det på grunn av resultatene. De tapte 19–0 for en liten stund siden. Og da de reiste med ni mann sist helg, i en veldig spisset tredjedivisjon med lag som tar det veldig seriøst og har ambisjoner, skiller de seg ekstremt ut motsatt vei, mener han.

Tjærnås mener klubben ga opp 2019-sesongen for lenge siden.

– Det har bare handlet om å kunne stille lag så de slipper å bli kastet ut og må starte på nytt. De har skrapet sammen de 16-åringene som har lyst til å være med på A-laget, sier han.

Ingen sanksjonsmuligheter

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, skriver i en tekstmelding at Fotballforbundet kun har sanksjonsmuligheter dersom et lag stiller med så få spillere at en kamp ikke kan gjennomføres i henhold til regelverket.

Situasjonen i Valdres mener han åpenbart ikke er ønskelig verken for klubben eller motstanderne.

Men legger til:

– Det vil ikke få konsekvenser for lagets mulighet til å fullføre sesongen i denne divisjonen.