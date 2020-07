Historisk dag i norsk toppfotball: Her debuterer hun som herretrener

Renate Blindheim (26) leder Sotra i serieåpningen mot Fram i 2. divisjon.

Renate Blindheim på plass foran Sotra-benken lørdag. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Fram - Sotra 1–0 (kampen pågår)

En liten måned har gått siden 19. juni, datoen da Renate Blindheim (26) ble presentert som ny trener for Sotra Sportsklubbs herrelag.

Med det ble hun tidenes første kvinnelige trener for et herrelag i norsk toppfotball, som omfatter de tre øverste divisjonene.

Lørdag leder hun Sotra i serieåpningen borte mot Fram i Larvik.

Da Aftenposten snakket med Blindheim før laget fra vest tok turen østover, sa hun at tiden frem mot seriestart har vært hektisk.

– Det er mye som har vært nytt for meg, men vi har fått på plass en fin og litt større stall, trent godt og fått oss noen treningskamper, så vi føler oss klar for kamp, sa den nye Sotra-treneren.

Sotra-trener Renate Blindheim blir lørdag den første kvinnen til å lede et herrelag i norsk toppfotball i en seriekamp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Homogen gruppe

Blindheim er fornøyd med å ha fått på plass det hun omtaler som en «homogen spillergruppe, både i alder og ambisjoner».

Hun er forberedt på en tøff kamp mot Fram, som ble nummer fem forrige sesong. Sotra, som da var nyopprykket, endte på 9.-plass.

– Det er godt Fram-lag som antageligvis har mye mer erfaring enn oss. Det blir en meget tøff bortekamp, sa Blindheim før avreise.

Sotra-trener Renate Blindheim og Fram-trener Roger Iversen før lørdagens kamp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Nervøs, men vil ha det gøy

At hun blir historisk lørdag, har ikke Blindheim tenkt så mye på.

– Men jeg forstår godt at det er noe det snakkes om. Det er et annet nivå enn jeg har vært på tidligere. Alt er nytt. Det blir en spennende dag. Vi kommer sikkert til å være litt nervøse, men det blir mest gøy.

Målet for sesongen er å beholde plassen.

– Jeg ser de fleste tipper oss sist. Det er vi for så vidt ganske komfortable med. Vi har veldig tro på det vi holder på med. Vi har nok mer tro på oss selv enn det de rundt oss har, sier Blindheim.

Tøff start på kampen

Sotra havnet tidlig under press i serieåpningen.

Allerede etter fem minutter måtte bortelaget kapitulere. Da var det Mame Mor Ndiaye som sendte hjemmelaget Fram i ledelsen.

Halvveis ut i den første omgangen så Blindheims mannskap ut til å ha ristet av seg skuffelsen fra åpningsminuttene.

Bortelaget skapte to gode muligheter på få minutter, men den første avslutningen gikk langt over mål, mens den andre ble stoppet av Frams målvakt.

Etter 32 minutter trodde Erik Nordengen at han hadde stanget inn 2–0 til hjemmelaget på et hjørnespark, men assistentdommeren hadde vinket for en offside på Mats Diego Skårdal, som stod rett foran Sotra-keeper Sebastian Hornnes Heggland.