Viktor Hovland ligger på par etter to runder i US Open. FOTO: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Sterk golfprestasjon av nordmannen: Hovland klarte cuten i US Open

Viktor Hovland (21) gikk to over par på fredagens runde i US Open, men klarte cuten og får dermed spille også de to siste dagene av storturneringen.