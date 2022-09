Ruud hylles for terror-heder: – Det er klasse over det

Casper Ruud (23) får ikke ros bare for sine prestasjoner med racketen etter US Open-finalen. Han hylles også for at han hedret 11. september-ofrene og deres pårørende. På årsdagen.

TRIO: Casper Ruud (t.h.) sammen med Carlos Alcaraz (t.v.) og legenden John McEnroe etter finalekampen i US Open søndag.

Etter tennisfinaler er det tradisjon at finalistene holder tale. At Ruud – og etterpå også vinneren Carlos Alcaraz – begynte sine taler med å hedre ofrene for terroren den 11. september er blitt lagt merke til.

Datoen var innrisset i gulvet på Arthur Ashe-arenaen under finalen søndag, som altså var årsdagen for terroren i 2001.

– Jeg vil starte med å sende mine tanker til alle amerikanere som ble rammet i denne flotte byen i 2001, sa nordmannen.

– Det er klasse over det Casper Ruud gjør. På 21-årsdagen for 11. september-angrepene ber han for de berørte av «denne tragiske hendelser i dette vakre landet», skriver Helene Elliott, kommentator i Los Angeles Times, på Twitter.

– US Open-sjefen nevner Ukraina, men unnlater å nevne 11. september. Den norske toeren Casper Ruud berget øyeblikket ved å kondolere det amerikanske folk, skriver CCNs Aaron David Miller, også han på Twitter.

IMPONERTE: Casper Ruuds ord rett etter finaletapet høstet ros.

Britiske Independents James Gray nevner også Ruuds heder av terrorofrene spesielt. Det samme gjør Dan Wolken i USA Today på Twitter:

– Vakker toertale fra Casper Ruud, som minnes 11. september og viser enorm klasse på alle måter.

En rekke personer på Twitter kritiserer arrangøren for at de ikke nevnte årsdagen for terroren, mens Ruud hylles for at han tok det opp.

Den argentinske golfspilleren Angel Cabrera skrev dette:

– Casper Ruud er full av klasse. Å holde en tale etter å ha tapt en Grand Slam-finale er sannsynligvis den tøffeste tingen å gjøre, men der treffer han absolutt og minnes 11. september, skriver tennisjournalisten Gaspar Ribeiro Lança på Twitter.

Men det er ikke bare sportsjournalister som har lagt merke til Ruuds oppførsel. Los Angeles Times’ teaterkritiker Charles McNulty skriver på Twitter:

– Casper Ruud hedrer dem som mistet sine kjære den 11. september. Han er så voksen som spiller og menneske.

Filmregissøren Alex Gibney skriver dette:

– Det er virkelig klasse over Casper. Han har gode verdier. Nå får hele verden se det, sier den norske tennisspilleren Dorthea Faa Hviding på TV Norges finalesending.

– Han er en fantastisk fyr. Og så er han bare 23 år.