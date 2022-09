Må øke avgiftene på grunn av energipriser: – Det er grusomt

Høye energipriser gjør at Oslo-klubben KFUM øker treningsavgiftene for barn og unge med 250 kroner i høst. Nå går lederen ut mot politikerne.

ØKER AVGIFTENE: KFUM på Ekebergsletta i Oslo.

Daglig leder Thor-Erik Stenberg sender fakturaene med tungt hjerte, og med en bønn til politikerne – og spesielt kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Det er grusomt, sier han.

Idrettslaget som holder til på Ekebergsletta i Oslo bruker gass til å holde kunstgressbanene åpne gjennom vinteren. Gass brukes mye til dette formålet i Oslo.

Strømstøtteordningen for frivilligheten gjelder ikke for gass. Dermed kan Oslo-klubben få ekstrautgifter på opp mot 1,2 millioner kroner i år, ifølge Stenberg. Kulturdepartementet opplyste nylig om at idretten ikke får en ny og bedre støtteordning overfor TV 2.

– Vi klarer jo ikke å hente inn det på noe vis. Da må de som trener der betale, og det er i hovedsak barn og unge, forklarer en oppgitt Stenberg.

Han forteller om et underskudd på én million kroner i fjor som følge av stor økning i gasspriser. I håp om at det skulle komme ordninger, valgte klubben – inntil nå – å vente med å øke treningsavgiftene.

At gass er ekskludert fra støtteordningen, sier han følgende om:

– Dobbeltmoral! Vi håver inn penger til statskassen på å selge gass, men samtidig skal vi straffe ungene og barnefamiliene som er tvunget til å bruke gass. Da disse anleggene ble bygd, fantes det ikke alternative fyringsmetoder.

De aller yngste i klubben – 2017-årgangen – får «kun» en økning på 125 kroner i høst. For alle andre blir det 250 kroner dyrere å trene.

– Vi vet at det er mange barnefamilier som får presset økonomi. Altså, en smørpakke koster 50 kroner nå. Du kan tenke deg om du har fire tenåringer, sier KFUM-lederen.

KFUM er en storklubb i Oslo med både topp og bredde.

– Her må Trettebergstuen, som har med barn- og frivillighet å gjøre, på banen! oppfordrer han.

– Nå må man tidlig ut og gi signaler om at dere skal få hjelp. Om man ikke sier beløpene, så må man si at «nå skal dere få hjelp så det monner». Jeg er redd vi brenner av ekstremt mange dyktige folk i frivilligheten som ikke orker mer. Når du får regninger på 5-6-7-8–900.000 på bordet, og du ikke aner hvordan du skal betale, så er det enkleste å takke nei til et gjenvalg. Det er jeg livredd for, sier han.

VG har vært i kontakt med Kultur og likestillingsdepartementet, men de har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Flere idrettslag rammes

Det er flere idrettslag som bruker gass, og dermed ikke får støtte. NRK skrev nylig om Vigrestad på Jæren der det lokale idrettslaget er ett av mange som rammes av energikrisen.

Nærbø IL måtte kutte strømmen til isen i ishallen, da strømregningen ville bli for stor for klubben. 200 barn og unge mistet ishockeytilbudet i nærmiljøet, ifølge TV 2.

I Nes kommune på Romerike har den lokale hockeyklubben fått signaler fra strømleverandør Fortum om strømregninger på 400.000 kroner i måneden. Styreleder i klubben, June Sundheim Sandum, forteller til Dagbladet at de frykter de må stenge ishallen.

- Den første uka vi skrudde på kjøleanlegget og startet vanningen til vinterens is ble strømregninga på 82.000 kroner før nettleie og moms, noe som er mer enn vi har betalt på de dyreste månedene i året før, forteller Sandum til Dagbladet.

– Ikke vilje til det

Tilbake i hovedstaden hvor høstmørket er på vei etter en strålende og varm august, forteller KFUM-lederen at han har jobbet ekstremt mye, både med politikere, idrettskrets og idrettsforbundet, for å få kompensasjonen til å også å gjelde gass.

– Stortinget vedtok at det skulle gis støtte til strøm og fjernvarme, men ikke til gass. Det betyr at de barna som spiller på sånne anlegg overhodet ikke får støtte fra staten, eller kommunen. Vi har forsøk å få Oslo kommune til å ta regningen, men det er ikke vilje til det.

Stenberg peker også på det han mener er en urimelighet: Hvis man skifter fra gass til noe mer miljøvennlig, og man skifter det før det gamle systemet er ti år gammelt, så må man betale tilbake spillemidler man allerede har mottatt.

– De økonomiske konsekvensen av en frivillighet som forvitrer er enorme for samfunnet. Jeg skjønner ikke at man ikke kan være tidlig ute og stimulere frivillighet i klart urimelige situasjoner som det er nå.

Generalsekretær i Skiforeningen Håvard Abrahamsen håper skiskolene for rundt 9000 barn i Oslo vil gå som normalt kommende vinter. Etter planen skal de begynne og produsere snø i november. De er mer spent på om det er nok vann i Oslo, enn strømregningen.

– Vi får strømstøtte tilsvarende forbrukere, sier Abrahamsen til VG og fortsetter:

– Det viktigste for oss er å sikre skimulighetene for skiskolene for barn.