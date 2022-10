Agenten avslører detaljert Haaland-plan: – Han nyter læringskurven

Erling Braut Haalands (22) agent Rafaela Pimenta røper at hver eneste dag i superspissens liv er planlagt ned til minste detalj.

INSTANT SUCCESS: Erling Braut Haaland har bøttet inn mål for Manchester City etter overgangen fra tysk fotball.

– Jeg pleier å si til spillere at «om du ikke vet hvor du skal ende opp når du starter, kommer du definitivt ikke dit. Kanskje kommer du ikke dit uansett, men jeg garanterer at du ikke gjør det om du ikke vet veien», sier Pimenta i et lengre intervju med The Telegraph.

Pimenta, som tok over som Haalands representant etter Mino Raiolas dødsfall tidligere i år, sier til avisen at pappa Alfie kom til dem med ett krav: «Jeg trenger en agent som kan planlegge».

Den brasilianske juristen Pimenta har jobbet med Raiola de siste tyve årene før sistnevnte gikk bort, og har langt på vei tatt over roret i den uhyre innflytelsesrike agentbedriften.

Ifølge dokumentaren «Pogmentary» av Paul Pogba, og ble av Haaland beskrevet som «en Mino i dameversjon» i et intervju med Viaplay tidligere denne sesongen.

Pimenta sier at jærbuen virkelig setter pris på mobiliteten i karrieren sin så langt, etter å ha vært innom fire forskjellige klubber og ligaer fire forskjellige klubber og ligaerMolde, RB Salzburg, Borussia Dortmund og Manchester City. siden han ble profesjonell.

– Han nyter læringskurven. Det var superfantastisk å være i Dortmund, nå er det superfantastisk å være i Manchester City. La oss virkelig leve dette til det siste. Om du ikke har det moro i prosessen, risikerer du mye frustrasjon. Det prøver jeg å håndtere, sier Pimenta.

Pimenta fikk også med seg sekvensen som gikk verden rundt, da Haaland ble observert på gaten i Manchester:

– Jeg sa «du gjør litt av et inntrykk når du går ut av huset», og han svarte «hva i helvete er det for noe? Hvorfor bryr folk seg om når jeg går ut?!». Han er så jordnær, huset hans er normalt, miljøet hans og bilen hans er normal, roser Pimenta – men sier at tilnærmingen hans til fotballen er «state of the art».

Pimenta sier det ikke er «noen fancy mat» før kampene, og trekker frem den etter hvert så sagnomsuste lasagnen:

