Greenwood må i retten - siktet for voldtektsforsøk

Mason Greenwood (21) må møte i retten på mandag. Engelske påtalemyndigheter har nå siktet ham for voldtektsforsøk og fysisk vold.

ARRESTERT PÅ NYTT: Manchester United-spiller Mason Greenwood skal ha brutt kausjonsvilkårene.

Publisert Publisert I dag 13:14

– Påtalemyndighetene har i dag godkjent Greater Manchester-politiet i å sikte Mason Greenwood, 21, for forsøk på voldtekt, kontrollerende og utagerende oppførsel og fysisk vold, skriver aktor i påtalemyndighetene i nord-vest, Janet Potter, i en uttalelse.

Alle tre forholdene er knyttet til én fornærmet.

Greenwood ble lørdag formiddag arrestert mistenkt for å ha brutt kausjonsvilkårene.

Fotballspilleren Mason Greenwood ble første gang arrestert 30. januar, mistenkt for vold og voldtekt mot en kvinne. Han er også mistenkt for drapstrusler. Siden 2. februar har Greenwood vært løslatt mot kausjon.

21-åringen ble suspendert fra klubben, men mottar fremdeles en lønn på rundt 800.000 kroner i uken fra storklubben.

Manchester United mottok kritikk før sesongstart, for å inkludere Greenwood i troppen til reservelaget. Klubben var raskt ute og forklarte at spilleren automatisk vil være en del av troppen, siden han fremdeles er arbeidstager i klubben, men at han fremdeles er suspendert frem til det blir en avklaring i saken.

Nike terminerte sponsoravtalen med den lovende fotballspilleren i februar.

Kausjonen hans gikk ut i april, men ble utvidet etter at politiet i Manchester søkte om utvidelse. Den ble utvidet på nytt i juni.

Publisert Publisert: 15. oktober 2022 13:14 Oppdatert: 15. oktober 2022 18:13