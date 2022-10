Arteta avslører Ødegaard-advarsel: – Har gjort hjemmeleksen i garderoben

LONDON (VG) Mikel Arteta (40) er full av lovord om Bodø/Glimt og røper at lagets norske spion har advart lagkameratene.

fullskjerm neste Martin Ødegaard på plass på onsdagens Arsenal-trening. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Arsenals manager smilte og lo på treningen dagen før møtet med Bodø/Glimt i Europa League. Han kastet seg inn i firkanten sammen med Martin Ødegaard og de andre spillerne, og tok med seg gliset inn på onsdagens pressekonferanse.

Der åpnet han med å fortelle at lagets norske kaptein har advart lagkameratene om at Bodø/Glimt ikke blir en enkel motstander for den engelske ligalederen.

– Vi har selvfølgelig gjort hjemmeleksen og gjort spillerne klar over motstanden som venter i morgen. Historien og hva de har gjort de siste årene. Vi har Martin i troppen som kjenner dem veldig bra. Han har også gjort hjemmeleksen i garderoben og vet at i morgen blir en tøff kamp, sier Arteta.

På spørsmål om hvordan han rangerer Bodø/Glimt svarte han med to enkle ord: «Veldig høyt».

Etter noen sekunders stillhet smilte han igjen og lurte på om han skulle rangere fra én til ti, før han igjen gjentok «veldig høyt».

– Hva var det Ødegaard sa til deg og hva dere må være oppmerksomme på? spør VG.

– Vi diskuterte og jeg sa hva jeg så, og vi gjorde det samme med støtteapparatet. Han var veldig tydelig. Han mente akkurat det samme som meg, og kampen i morgen blir en veldig tøff kamp, sier Arteta.

Arsenal-sjefen har fått med seg at Bodø/Glimt har en spillestil som er enkel å kjenne igjen fra kamp til kamp.

– Det er flere veldig gode spillere og en veldig god trener også. De har en veldig tydelig identitet og man ser med en gang hva de ønsker å gjøre. Jeg er veldig imponert over dem.

Bodø/Glimt spiller borte mot Arsenal i Europa League-gruppespillskamp torsdag kveld. Kampstart er klokken 21.00 og den vises på TV 3+ og Viaplay.