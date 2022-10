Trent Alexander-Arnolds drømmetreff løftet Liverpool

(Liverpool – Rangers 2–0) Han har fått mye pepper denne høsten. Men etter bare seks minutter svingte Trent Alexander-Arnold ballen opp i krysset på Anfield. Darwin Núñez mislykkes igjen med å score. Tross sjansebonanza.

SCORINGSJUBEL: Trent Alexander-Arnold (til høyre) feirer scoringen med Darwin Núñez.

Frisparket fra høyrebacken var like hardt som det var følsomt etter at Alexander-Arnold hadde tatt bare to meters tilløp. 40-årige Allan McGregor kunne ikke gjøre noe med suseren fra den 16 år yngre Liverpool-spilleren.

– Et veldig, veldig godt tilslag, kommenterer TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Jeg scorer vanligvis ikke fra den siden, men fra motsatt. Det handler bare om å få den på mål, sier Alexander-Arnold til BT sport.

Spørsmålstegnene har vært mange rundt stjernebacken. Han ble satt ut i Englands siste kamper i Nations League og VM-plassen er i fare. I kveld svarte Trent Alexander-Arnold med føttene.

– Samme hva så prøver jeg å tenke positivt. Folk snakker, men for meg handler det om å prestere for laget. Det er det som gjelder, få seire og hjelpe laget. Det har vært en treg start på sesongen for meg, men jeg ser bare frem til fortsettelsen, sier han.

Liverpool kom i en skjerpet og bevegelig utgave.

Men hadde trøbbel med gamle McGregor - «man of the match».

Rangers-keeperen var et lite mareritt for David Nunez før pause.

Liverpools dyrekjøpte spiss står notert med kun en Liverpool-scoring så langt.

BLE STOPPET: Darwin Núñez kom til gode sjanser før pause, men klarte ikke å overliste Rangers-keeper Allan McGregor. Blir her stoppet av Ben Davies.

Han fikk sjanser i bøtter og spann i en omgang hvor hjemmelaget hadde 13–2 i skudd.

23-åringen fra Uruguay kom til fire store muligheter.

McGregor reddet samtlige mesterlig. Mannen som debuterte for Rangers for over 20 år siden, gikk av banen som Anfield gigant halvveis.

I stedet ble det Mohamed Salah som økte ledelsen til Liverpool.

Luis Diaz dro seg inn i feltet og ble tatt ned av 18-årige Leon King.

Straffen tok Mohamed Salah seg elegant av. McGregor tidlig ned til venstre og ballen midt i mål. 2–0 til Liverpool. Det var nesten 40 minutter igjen. Men bare de mest innbitte skotter trodde på poeng.

SALAH-TREFF: Mohamed Salah hadde full kontroll på straffesparket mot Rangers-keeper McGregor.

Rangers tapte 4–0 for Ajax og 3–0 for Napoli. Fjorårets finalist i Europa League har fått et svært barskt møte med øverste nivå i europeisk fotball. Nå drar skottene hjem til Glasgow som Sportsklubben 09 i Champions League.

– De har ikke nivået inne, mener TV 2-ekspert Petter Myhre.

Liverpool leverte en bra forestilling, slapp ikke Rangers til sjanser før det var gått 85 minutter, og scoret målene på to dødballer. Men Jürgen Klopp skulle nok gjerne hatt ett spillemål også.

Særlig fra Darwin Núñez.

I neste uke møter Liverpool Rangers igjen. På Ibrox. Før den tid: Serieleder Arsenal med Martin Ødegaard i en vanskelig bortekamp i London søndag.

I den andre kampen i Champions League-gruppen banket Napoli til med 6–1 over Ajax i Amsterdam.