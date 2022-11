Lionel Messi hylles: – Han er utenomjordisk

DOHA/OSLO (VG) Han bommet på straffespark, han scoret ikke – men 35 år gamle Lionel Messis bidrag til Argentinas gruppeseier og avansement får de fleste til å ta frem de største ordene.

Argentina er videre som gruppevinner i fotball-VM til åttedelsfinalen etter 2–0-seier over Polen.

På stillingen 0–0 bommet landets store, store stjerne Messi på et straffespark. Argentina lot seg likevel ikke påvirke. Messi var den store drivkraften for Argentina, og han skal ha mye av æren for at det sto 2–0 til tross for at han hverken var sist eller nest sist på nettkjenningene.

– Han var ikke på sitt beste, men likevel: De tre-fire beste fintene var Messi sine, og de tre fire beste pasningene var hans, sier den tidligere engelske landslagsspilleren Rio Ferdinand i BBC-studio, før legger til:

– Han er utenomjordisk. Det er ingen som ham.

Gary Lineker, den tidligere England- og Barcelona-spilleren, bruker også store ord om den 170 centimeter høye argentineren.

– Han spiller en annen sport. Han kan se helt uinteressert ut, så bare smeller det.

Lionel Messi skapte fem sjanser og hadde fire vellykkede driblinger, ifølge tall fra Opta. Han hadde 98 ballberøringer. Julian Alvarez og Angel Di Maria – som utgjorde fronttrioen – hadde henholdsvis 36 og 66 berøringer hver og skapte to sjanser kombinert, sammenlignet med Messis fem.

fullskjerm neste SAMMENLIGNING: Tallene til Argentinas angrepsspillere Lionel Messi, Julian Alvarez og Angel Di Maria fra kampen mot Polen. 1 av 2 Foto: Sofascore

– Ikke kom med Cristiano Ronaldo, ikke kom med noen annen i vår generasjon! Ikke snakk om det! Han (Messi) går utpå her med alt presset fra hele verden på seg og styrer absolutt hele fotballkampen. Det er der han er fantastisk. Når skal vi sette fart fremover? Når skal vi roe ned? Skal jeg passere én mann for å skape ubalanse? Slår jeg stikkeren? Slår jeg langt? Kort? Han gjør absolutt alt i dag uten å score. Alt presset er på han, og han går ut og totaldominerer. En helt fantastisk forestilling, oppsummerte TV 2s fotballekspert Morten Langli etter kampen.

Kollega Jesper Mathisen var også full av lovord om PSG-stjernen.

– Messi gjør ting ingen andre noensinne har vært i nærheten av. Han har blitt en eldre kar, han har kanskje ikke det samme steget, men intelligensen, venstrefoten, måten han trekker på seg press, slipper til lagkameratene, styrer, kaptein, leder.

Messi uttalte etter kampen mot Polen at han var sur for straffemissen.

– Laget kom sterkere ut etter min feil. Vi visste at når det første målet gikk inn, ville det endre kampen, sier Messi ifølge Bueno Aires Times.

– Vi må forholde oss rolig og ta en kamp av gangen. Nå begynner et nytt VM og forhåpentligvis kan vi fortsette i det samme sporet, fortsetter argentineren.

Lionel Messi og Argentina møter Australia i 8.-delsfinalen. Med seier der møter de enten Nederland eller USA. Det er dermed et godt utgangspunkt for en semifinale – og med en semifinale i boks – vil Messi være sikret minst fire VM-kamper til (finale/bronsefinale).

Det vil sende den kortvokste argentineren på 26 VM-kamper i karrieren – noe som eventuelt er historisk. Lothar Matthäus (25) står oppført med flest VM-kamper i historien, ifølge BBC.