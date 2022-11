Kongsvinger til kvalik-finale etter to røde kort: – For Start er det en fiasko

(Start – Kongsvinger 0–1) Kongsvinger måtte forsvare seg med ti mann i over én time. Så stjal de seieren på tampen og sikret kvalifiseringsfinale til Eliteserien.

– Det var tungt for alle som er glad i Start, og så var det vanvittig imponerende av Kongsvinger med ti mann i over én time. Det skal egentlig ikke være mulig, sier tidligere Start-kaptein Jesper Mathisen til VG.

– For Start er det en fiasko. De var aldri i nærheten av direkte opprykk. De har nok en gang hentet inn en hel haug av spillere. Så ender de opp med å ryke for Kongsvinger – i Kristiansand. Dette endte opp med å bli nok en skuffende Start-sesong. Nå er jeg oppriktig bekymret for økonomien i klubben med et nytt år i OBOS-ligaen.

Den nåværende TV 2-eksperten fulgte dramaet – både i kvalifiseringen og siste eliteserierunde – i studio.

Etter at Starts nederlag for Kongsvinger i «semifinalen» i kvalifiseringen til Eliteserien var et faktum, la han ut følgende meling på Twitter:

– Det er veldig mange i og rundt Start som er litt hårsåre når jeg er ute og forteller om tingenes tilstand i Start, utdyper Mathisen overfor VG på spørsmål om tweeten.

– Det har jeg alltid gjort og det kommer jeg alltid til å gjøre. Ingen kan stoppe meg fra det. Jeg er en av de som har vært mest kritisk. Jeg har ikke latt meg blende av seire mot lag som Grorud og Skeid. Start er for meg et lag som skal være i Eliteserien eller kjempe om direkte opprykk, fortsetter han.

START-FIASKO: Fotballekspert Jesper Mathisen sier at sesonen endte i fiasko for Kristiansand-klubben.

I motsetning til de som er glad i Start, sto jubelen i taket hos Kongsvinger-leiren.

– Det er helt sykt at vi klarte det, sier Kongsvinger-keeper August Strömberg til Discovery.

– Det er helt utrolig at vi vinner. Vi har gullhår i ræva, sier Kongsvinger-trener Eirik Mæland til Discovery.

Forrige sesong spilte Kongsvinger i 2. divisjon, men i 2023 kan det bli Eliteserien i de dype skoger.

Bare et dobbeltoppgjør mot Sandefjord står mellom Mælands mannskap og Eliteserien. Mæland skal i utgangspunktet ikke fortsette som Kongsvinger-trener etter inneværende sesong.

– Vi er glad Eirik vi og har det gøy sammen på trening, så det er helt topp, sier KILs matchvinner Lars Krogh Gerson til Discovery om at tiden med trener Mæland stadig blir lengre og lengre.

Etter opprykket fra 2. divisjon forrige sesong, fikk Mæland og Kongsvinger en tøff start på sesongen i OBOS-ligaen.

I høst har det gått langt bedre, og med sjetteplass i ligaen ble det kvalifisering.

Der har det blitt tre strake borteseire, før mot Sandnes Ulf, så KFUM Oslo og søndag slo de også tredjeplasserte Start.

Og det mot alle odds, i en kamp de avsluttet med ni mann. Først ble Trace Akino Murray utvist etter en snau halvtime, og ikke nok med det forsvant Fredrik Holmé ut med to gule kort elleve minutter på overtid.

– Det ble nok litt høye skuldre, sier Start-kaptein Kristoffer Tønnesen til Discovery.

ET STEG UNNA ELITESERIEN: Kongsvinger skal spille play off til Eliteserien. Her etter seieren mot KFUM Oslo tidligere denne uken.

Etter at Murray fikk rødt kort i 28. minutt forventet nok de fleste at Start skulle ta seieren. Slik gikk det ikke.

Kongsvinger sto imot, og i 87. minutt fikk de rødkledde straffe i Kristiansand.

Den banket Lars Krogh Gerson i mål til ellevill Kongsvinger-jubel.

– Det er herlig. Vi har trent litt på straffer i tilfelle det blir straffesparkkonkurranse etter hvert, så jeg følge meg ganske trygg da jeg fikk frem, sier Gerson.

Syv minutter ble lagt til på Sør Arena, men spillet varte lenger enn det etter et lengre skadeavbrekk.

Elleve minutter på overtid fikk Kongsvinger sitt andre røde kort, da Holmé stoppet Zakaria Sawo på vei gjennom og fikk sitt andre gule kort.

Det påfølgende frisparket – like utenfor feltet – ble løftet inn foran mål, men Kongsvinger slapp med skrekken da Eirik Schulze headet over.

– Nå er det utrolig kjedelig, sier Schulze.

Det ble det siste som skjedde. Starts drøm om Eliteserien er knust i tusen knas. Kongsvinger kan drømme videre.

Den første kvalik-finalen spilles i Sandefjord førstkommende onsdag, før returoppgjøret i Kongsvinger neste helg.

– Vi skal bare stupe inn i den. Vi gleder oss, sier Mæland.