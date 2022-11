Spanias landslagssjef tilbakeviser EM-anklager

Den spanske landslagssjefen i håndball er ikke med på at avslutningen i kampen mot Tyskland var suspekt og forsvarer sitt lag.

NTB, VG

Spania slo onsdag Tyskland 23-21 og gikk videre til hovedrunden i håndball-EM med to poeng.

Måten det skjedde på skapte skarpe reaksjoner. Spania så ut til å bomme på skudd med vilje, og en av spillerne feiret da Tyskland reduserte til 21-23.

Se video av situasjonen øverst i saken.

Dette resultatet førte til at Polen med meget knapp margin ble utslått, på bekostning av Tyskland.

Spania tar dermed med seg de to poengene fra seieren mot Tyskland inn i hovedrunden, mens tapet mot utslåtte Polen ikke følger spanjolene videre i mesterskapet.

SPANSK LANDSLAGSSJEF: José Ignacio Prades, her fra VM-semifinalen mot Norge i desember i fjor. Den kampen endte med norsk seier

Flere har reagert på Spanias handlinger i sluttminuttene mot Tyskland, og den spanske landslagssjefen José Ignacio Prades fikk spørsmål om de slapp inn mål med vilje.

– I moderne håndball kan det hurtig endre seg med ett, to eller tre mål. Vi ville gjerne vinne, og vi hadde ingen beregninger i hodet. Vi spilte for å vinne og gjorde det til slutt, sier Prades i et intervju gjengitt av dansk TV 2.

– Vi så en av dine spillere juble da Tyskland scoret?

– Jeg tror spilleren var glad fordi vi tidligere hadde tapt to kamper. Endelig ville vi skaffe oss en seier og gå til hovedrunden. Jeg synes spillerne ga alt til siste slutt, sier Prades.