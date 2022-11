Moss FK rykket opp – nå kan fansen rykke ned med stil

De svarte og gule kistene har blitt en snakkis i Moss. Supporter Roy Kenneth «Hjælmen» Nilsbakken skal ha en.

KISTE: Flere supportere har bestilt kiste i deres favorittlags farger, forteller begrabelsesbyrået Bentzen Begravelsesbyrå.

I Moss blir det nå mulig å begraves i fargene til den lokale fotballklubben. Bentzen Begravelsesbyrå lanserte torsdag MFK-kisten malt i svart og gult.

– Vi ønsker å vise fram at det er mulig å gjøre kisten så personlig som mulig. Siden vi befinner oss i Moss ønsket vi å gjøre det så lokalt som mulig og da synes vi Moss fotballklubb var et godt alternativ, sier daglig leder Erik Krogsvold.

De var inne på tanken med å stille ut kister i Liverpool-tema, eller Manchester United. Men de kom fram til at det kunne virke støtende for noen.

Moss Avis omtalte saken først.

PERSONLIG: Målet med de nye kistene er at gravferden kan tilpasses hver enkelts liv, forteller daglig leder Erik Krogsvold.

Krogsvold tenker at akkurat MFK fenger de aller fleste i Moss. Og det hadde han helt rett i.

– Det har vært en enorm respons. Mye mer enn vi hadde trodd. En del supportere synes dette var veldig bra. Flere har bestilt den allerede, sier han.

Han forteller at de kan lage kister med alle mulige tema.

– Lagt i bakken med stil

Roy Kenneth Nilsbakken, bedre kjent som «Hjælmen», er kanskje den mest kjente MFK-supporteren.

Han reiser land og strand rundt for å følge klubben i sitt hjerte, og er forsanger og styremedlem i supporterklubben Kråkevingen.

Da VG ringer spør han spøkefullt om begravelsesbyrået har forberedt seg på at det skal gå dårlig i OBOS-ligaen.

– Det er genialt, sier Nilsbakken.

– Kommer du til å bestille en sånn til deg selv?

– Ja, absolutt. Det er morbide greier, men vi skal jo alle i pennalet en gang, så hvorfor ikke et MFK-pennal.

Han håper naturligvis det fortsatt er mange år til han vil trenge den, men sier han like gjerne kan bestille den med en gang.

SUPPORTER: Roy Kenneth Nilsbakken.

Den nye kisten han blitt en snakkis i lokalsamfunnet, forteller han. Det tok ikke lang tid før han fikk den første meldingen om at dette måtte være kisten for han.

– Nå kan du bli lagt i bakken med stil, sier Nilsbakken.

Mener vi må snakke mer om døden

Daglig leder ved begravelsesbyrået Erik Krogsvold forteller at MFK-kisten ikke var ment som noe humoristisk.

– Det er sikkert noen som synes dette er artig, men det var ikke derfor vi gjorde det, sier Krogsvold.

Men han mener det er sunt å bruke humor i forbindelse med døden.

– Døden er noe som kommer for alle, det å gjøre det mer vanlig å snakke om er noe vi står for. Dette med humor er mye brukt innenfor gravferd og det skaper en litt løsere stemning.

MFK-supporter Roy Kenneth Nilsbakken er enig.

– Døden er like naturlig som livet selv. Det er trist for noen, men ofte er det bare slutten på et langt og lykkelig liv, sier Nilsbakken.

Rykket opp til nest øverste nivå

MFK-kisten kommer kun uker etter at klubben, som ble seriemestere i 1987, rykket opp til nest øverste nivå i norsk fotball.

Klubben har spilt på nivå tre siden 2010.

Opprykket førte til elleville jubelscener, der blant annet NRK-profilen og MFK-supporter Emil Gukild stormet banen: