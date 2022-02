Kilde på gulljakt - leder kombinasjonen etter utforen

YANQING/OSLO (VG) Aleksander Aamodt Kilde (29) leder kombinasjonen før slalåmdelen av rennet. Men er luken til slalåmspesialistene stor nok?

JAKTER NY MEDALJE: Aleksander Aamodt Kilde vant bronse i super-G. Nå har nordmannen muligheter til å utvide medaljesamlingen.

Kilde leder knappe to hundredeler foran James Crawford, mens luken til Johannes Strolz, som er nærmeste slalåmspesialist, er på 0,75 sekunder.

– Det er for lite. Det er dessverre dét. Men slalåm er slalåm, og jeg har sett at det har vært mye «chocking» i slalåm her, sier Kilde til VG.

Også regjerende verdensmester i øvelsen, Marco Schwarz, er på skuddhold til gull. Han er bare 20 hundredeler bak Strolz igjen. Selv om konkurrentene kommer tett på, kjører Kilde med lave skuldre.

– Det er en utfordrende slalåm på aggressiv snø. Men jeg er klar for å kjøre på silkemyke forhold. Det er OL og jeg skal kose meg, sier nordmannen.

– Hvilke svar fikk du på slalåmtrening?

– Den første turen var helt sjanseløs. Da måtte jeg justere på utstyret for å få det mindre aggressivt, forteller Kilde, som fremdeles har håp om medalje.

Kilde kastet seg ut i utfortrasséen og fikk tidlig grønne tider. Kommentatorene ville se nordmannen to sekunder foran Strolz i mål, men selv om tidene forble grønne, økte de bare med noen få hundredeler for hver mellomtid.

Kilde har ikke prioritert slalåmtrening denne sesongen. 29-åringen er en rendyrket fartsspesialist, og skal i utgangspunktet være sjanseløs til å holde følge med de beste slalåmkjørerne når portene kommer tettere.

Kombinasjonen prioriteres ikke tungt blant alpinteliten, og det er bare 27 utøvere til start. Kilde er eneste nordmann som kjører disiplinen.