Kilde ble rekordknuserens medisin: – På et bedre sted nå

Amerikanske Mikaela Shiffrin (26) har slått rekorder som ingen trodde var mulige å slå. Men da hennes far gikk bort, ble Aleksander Aamodt Kilde (29) «medisinen».

STJERNEPARET I AKSJON: Mikaela Shiffrin og hennes norske alpinkjæreste Aleksander Aamodt Kilde på en galla i New York i fjor høst. Natt til mandag kjører begge for gull i Beijing-OL.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

I februar 2020 stoppet hele livet til superstjernen opp. Hennes far og trener, Jeff Shiffrin, gikk bort etter en ulykke i familiehuset i Colorado, bare 65 år gammel.

Mikaela var rystet og avsluttet sesongen umiddelbart, til tross for at hun hadde vært i superform og vunnet 17 av 25 renn sesongen i forkant.

Nå er amerikaneren er på plass i Beijing og er medaljefavoritt i alle alpine OL-grener, og natt til mandag åpner hun lekene med spesialdisiplinen storslalåm, der hun også er regjerende olympisk mester.

Men det var neppe gull og rekorder som sto i hodet på Shiffrin etter farens død for to år siden. Hun gikk inn i en tung tid full av sorg og ryggproblemer. I mørket kom et lysglimt fra Lommedalen i Bærum: Aleksander Aamodt Kilde.

De to toppalpinistene hadde kjent hverandre en stund, men begynte å bygge en tettere relasjon, og i mai 2021 åpnet de opp om at de hadde blitt et par.

– Aleksander kom inn i livet hennes på et tidspunkt da vi alle virkelig trengte det, sier hennes mor, Eileen Shiffrin, til Sports Illustrated og omtaler Kildes optimisme som medisin.

– Det var hyggelig å se Mikaela smile igjen. Hun er på et bedre sted nå, legger hun til.

Kilde føler sterkt med kjæresten sin og forteller at tapet av faren fortsatt har satt sitt preg på superstjernen.

– Det har nok vært vanskeligere enn veldig mange tror, og det sitter fortsatt i henne. Hun er nok ikke helt tilbake til det å faktisk nyte livet som alpinist som hun gjorde før, sier nordmannen til VG.

TIDENES BESTE: Det er ikke vanskelig å argumentere for at Mikaela Shiffrin er tidenes beste alpinist. Hun har vunnet det som er, og er i god rute til å bli tidenes mestvinnende. Natt til mandag kjører hun for OL-gull i favorittdisiplinen storslalåm.

Idolet som inspirerte til suksess

Mikaela Shiffrin vokste opp i skimekka i USA – Vail, Colorado med sin eldre bror Taylor og sin mor og far Eileen og Jeff. Etter 12 sesonger i verdenscupen regnes hun blant de beste i historien.

Men hvorfor ble hun så god?

Vi går tilbake til Salt Lake City-OL i 2002. En 24-år gammel Bode Miller er i ferd med å skrive amerikansk alpinhistorie. Han har tatt to strake sølv i kombinasjonen og storslalåmen, og har muligheten til å bli den første amerikaneren som tar tre medaljer i et vinter-OL.

Miller ligger på annenplass etter førsteomgang i slalåmrennet, med over ett sekund ned til kroatiske Ivica Kostelic på fjerdeplass.

Hjemme i sofaen i Vail sitter 6 år gamle Mikaela og følger løpet nøye på TV.

Fakta Mikaela Shiffrin: Født: 13. mars 1995 (26 år) Fra: Vail, Colorado, USA Yrke: Alpinist Debuterte i verdenscupen: 11. mars 2011 (som 15 åring) OL-medaljer: To gull og ett sølv VM-medaljer: Seks gull, to sølv og tre bronser Verdenscupseiere: 73 Cuper: Verdenscupen sammenlagt tre ganger, slalåmcupen seks ganger, storslalåmcupen én gang og super-G-cupen én gang. Les mer

TRÅKKET OPP: Bode Miller kjørte ut i OL-slalåmen i 2002. Amerikaneren tråkket opp igjen og fullførte rennet. Det inspirerte 6 år gamle Mikaela Shiffrin.

Miller trenger i teorien å bare kjøre middels omgang for å sikre seg en medalje, men i god amerikansk ånd går han for gull. Dessverre for den kommende legenden hekter han og kjører ut.

Men til tross for at det kun er de tre øverste plassene som betyr noe i OL, tråkker Miller opp igjen og fullførte rennet, og endte på 24. plass. Det inspirerte det unge talentet hjemme i Colorado.

– Han gjennomførte, selv i så ung alder. Jeg kunne relatere meg til det, sier Shiffrin til Sports Illustrated og forteller at hun senere skrev ned en drøm i dagboken sin:

«Jeg ønsker å bli den beste alpinisten i verden».

Miller ble fort Shiffrins største idol, og da dokumentaren om han «Flying Downhill» kom ut i 2005 var hun besatt. Hun anslår at hun så filmen i overkant av 300 ganger, og hentet ny inspirasjon for hver gang hun så den.

I OL-landsbyen i Beijing ble Shiffrin overrasket med plakater av idolet på veggen:

18 år og OL-gull

Vi spoler ni år frem i tid, og Shiffrin har blitt 18 år og har syv verdenscup seiere i sekken når hun setter seg på flyet til Russland og sitt første OL.

Til tross for hennes unge alder var hun regnet som en av de store medaljefavorittene i lekene. Men presset, det kjente ikke supertalentet noe særlig på. Hun hadde bare en plan: konkurrere, dominere, vinne og feire.

Og det gikk som planlagt. Shiffrin konkurrerte, dominerte og tok gull i slalåm som den yngste mesteren noensinne i OL-historien.

Fire år senere i Pyeongchang-OL tok hun gull i storslalåm og sølv i kombinasjon. Men hun har fortsatt et mål som må nås. Gjøre det Miller aldri klarte: vinne tre medaljer i ett og samme OL.

Fakta Mikaela Shiffrin i OL: Sotsji 2014: Storslalåm – 5.-plass Slalåm – gull Pyeongchang 2018: Storslalåm – gull Slalåm – 4.-plass Kombinasjon – sølv Les mer

REKORDSJAKT: Mikaela Shiffrin (t.v.) er i god rute for å knuse Ingemar Stenmarks (t.h.) rekord på 86 verdenscupseiere. Lindsey Vonn (midten) er den mestvinnende kvinnelige alpinisten med 82 seiere.

Rekordknuseren

Det er ikke bare i OL 26-åringen har imponert. Shiffrin står med utrolige 73 verdenscupseiere, hvor 47 av dem har kommet i slalåm. Det er rekord for flest seiere i én disiplin.

Svenske Ingemar Stenmark hadde den gamle rekorden på 46 seiere i samme disiplin i mer enn tre tiår. Svensken innehar også rekorden for flest verdenscupseiere totalt (86) foran amerikanske Lindsey Vonn (82). Men om Shiffrin fortsetter å vinne renn i den farten hun har gjort til nå, vil hun knuse den legendariske rekorden, og kanskje til og med ende på over 100 verdenscupseiere.

Unikumet snitter nå på seks seiere i sesongen.

PS! Etter utsettelsen av herrenes OL-utfor natt til søndag norsk tid, er alpinistenes superpar favoritt i hver sin disiplin natt til mandag. Da gjør arrangøren et nytt forsøk på å få gjennomført utfor, mens storslalåm for kvinner står på programmet også i løpet av natten.