Casper Ruud til VG: – En utrolig opplevelse

Her får Casper Ruud (22) seiersklemmen av Björn Borg (65). En guttedrøm gikk oppfyllelse da han som første nordiske spiller deltok i Laver Cup.

TAKK, CASPER: Legenden Björn Borg takker sin norske spiller for seieren.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Dette kommer høyt på listen. Det er noe helt spesielt med Laver Cup. Jeg har sett alle de tre tidligere turneringene på tv, sier Ruud etter å ha slått Reilly Opelka i to strake sett i Boston.

Laver Cup er inspirert av golfturneringen Ryder Cup, der Europa møter USA. I Laver Cup er det Europa mot resten av verden. Etter første dag leder Europa 3–1.

Bak kaptein Björn Borg heiet resten av laget – med US Open-vinner Daniil Medvedev i spissen – på Ruud.

– Jeg har heiet fra sofaen. Nå er man her selv. Det er en utrolig opplevelse i et år hvor mye har skjedd så er dette noe av det aller, aller største, sier Casper Ruud til VG etter storspill i TD Garden.

Les også Casper Ruud ga Europa drømmestart i Laver Cup: – Fenomenalt

Björn Borg – med 11 Grand Slam-titler fra 1974 til 1981 – sto på sidelinjen og matet nordmannen med tips mellom slagene.

– Å ha ham på benken var utrolig. Det har vært en aldri så liten drøm for meg siden jeg så Laver Cup på tv, sier Ruud som blir spurt om å sammenligne Borgs råd med de han får fra pappa Christian Ruud.

– Det er vanskelig å sammenligne Björn Borg med faren min. Han er en litt større legende. Sorry til pappa, der hjemme! Det er ekstra spesielt med Björn her. Han har vært en del av tennisen i 40–50 år og gir det han kan av seg selv for Europas lag.

Borgs assistent, landsmannen Thomas Enqvist – er svært fornøyd med Ruuds debut i det storfine selskapet.

– Jeg må bare si at jeg er veldig imponert over Caspers prestasjon. Det er veldig vanskelig å spille den første kampen. Det er masse mennesker og masse nerver. Kvaliteten på den kampen han leverte var veldig imponerende, gjentar Enqvist – Australian Open-finalist i 1999.

Det tok av arenaen da Roger Federer dukket opp på storskjermen på stillingen 3–1 til nordmannen i første sett.

Les også Björn Borg om Ruud: – Han har en stor fremtid

– Håret reiste seg på armene mine. Jeg var matchmodus, men det var ikke mulig å blokkere ut. Det var flott å se ham tilbake på tennisarenaen, sier Casper Ruud som tidligere fredag møtte Federer sammen med resten av laget. Sveitseren gjennomgikk i august sin tredje kneoperasjon, men 41-åringen skal satse på et comeback i 2022.

– Det er alltid en ære når Federerer er i arenaen. Han bringer en aura med seg som er utrolig for tennisen, sier Casper Ruud.

Det er usikkert om han får spille flere kamper i Laver Cup. Kanskje er sjansen størst for en opptreden i doublekampen som avslutter kampene lørdag.

PS! Laver Cup sendes på Discovery+. Neste uke spiller Casper Ruud ATP 250-turneringen San Diego Open. Den kan du følge på VG+.