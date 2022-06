Tidligere tennisprofil avslører mentale problemer: – Vil aldri glemme den dagen

Jelena Dokic (39) var i verdenstoppen i tennis tidlig på 2000-tallet. I et følelsesladet innlegg på Instagram forteller hun om store mentale problemer, som endte med et selvmordsforsøk.

I VERDENSTOPPEN: Jelena Dokic avbildet i en kamp i mars 2004.

«28.04.22 – jeg hoppet nesten ut fra min balkong i 26. etasje og tok mitt eget liv. Jeg vil aldri glemme den dagen. Alt er utydelig. Alt er mørkt», åpner hun innlegget med på sin Instagram-konto.

Dokic spilte totalt inn nesten 4,5 millioner dollar i løpet av karrieren. Hun spilte finale i double i French Open i 2001, og var i semifinalen i Wimbledon året før. Hun tok totalt seks turneringsseirer på WTA-touren og var rangert som nummer fire i verden i 2002.

Til tross for en god karriere har det vært tungt for 39-åringen, som har fortsatt i tennismiljøet som trener og kommentator.

Jelena Dokic publiserte en meget personlig tekst på Instagram.

20 år senere forteller hun om store problemer, som eskalerte for halvannen måned siden. Hun har slitt med angst og depresjoner, og forteller at det har vært ekstremt tøft de siste seks månedene og at det endte med at hun nesten tok sitt eget liv.

«Jeg ville bare at smerten og lidelsene skulle stoppe. Jeg kom meg bort fra kanten, men vet ikke hvordan jeg klarte det. Det å få profesjonell hjelp reddet meg,» skriver hun videre.

«Jeg skriver dette fordi jeg vet at jeg ikke er den eneste som sliter. Bare vit at du ikke er alene,» skriver hun til sine nærmere 90.000 følgere på Instagram-kontoen som er åpen for alle.

FENGSLET: Pappa Damir Dokic avbildet på vei inn i retten i mai 2009. Han ble dømt til et års fengsel.

Kontroversiell trenerpappa

Dokic har tidligere skrevet og fortalt om det svært turbulente forholdet til sin far, og trener, Damir Dokic. I selvbiografien «Unbreakable» skriver hun om at hun ble mishandlet både psykisk og fysisk av faren. Familien flyttet fra Serbia til Australia på slutten av 90-tallet.

Faren nevnes ikke i det ferske innlegget på Instagram, men han var involvert i en rekke kontroversielle episoder i forbindelse med datterens tenniskamper. Han ble til slutt dømt til ett års fengsel for å ha truet med å sprenge den australske ambassaden i Beograd, og ha vært i besittelse av ulovlige våpen.

