Eksperter tror på OL-finale for håndballjentene: – Det beste laget

Ekspertene tror på revansje fra semifinaletapet i Rio-OL mot Russland når de norske håndballjentene skal spille semifinale fredag ettermiddag.

Tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin tror det norske målvaktsteamet blir avgjørende i OL-semifinalen fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det blir spennende. Ulidelig spennende. Det er den ultimate revansjemuligheten etter tapet mot Russland i semifinalen i Rio-OL for fem år siden, sier Bent Svele til VG.

Den gangen vant Russland 38–37 etter ekstraomganger i en nervepinende semifinale. De har møtt hverandre åtte ganger i løpet av de fem siste årene. Møtene har gitt fem seirer til Norge og to til Russland.

– Det er et russisk lag som har spilt seg opp gjennom turneringen, etter en dårlig start. Også regner jeg med at Norge hever seg fra kampen mot Ungarn, sier Svele.

De norske håndballjentene spilte en svak kamp – til seg å være – mot Ungarn i kvartfinalen, og vant «kun» 26–22 etter at superveteranen Katrine Lunde (41) kom inn og stengte buret – og avgjorde kvartfinalen.

– Før OL snakket vi om at det var ROC, Norge og Frankrike som var de største favorittene. Og de, sammen med Sverige, har vært i en egen klasse, sier Svele.

– Hvordan ser du på mulighetene i semifinalen?

– Norge på sitt beste er bedre enn Russland. Vi har bedre målvakter, og det avgjør de tette og jevne kampen, svarer Svele.

TROR PÅ FINALE: Både Bent Svele og Gro Hammerseng-Edin har troen på at de norske håndballjentene kan spille seg til finalen i OL. Foto: VG (Helge/Delebekk)

Tidligere landslagsprofil Gro Hammerseng-Edin er enig med Svele.

– Jeg mener vi har gode muligheter til å vinne denne kampen. Det er to svært gode lag, med mange sterke profiler. Jeg er forberedt på en hard kamp, men holder en knapp på Norge, basert på at jeg synes vi har prestert jevnere på høyt nivå gjennom OL og vi har et ekstremt godt lag begge veier, sier Hammerseng-Edin til VG.

Og ekspertene trekker frem den samme faktoren for hva som er Norges fordel mot det russiske laget.

– Jeg opplever at våre målvakter kan bli avgjørende for seier, samt at vi etter mitt syne er bedre på linjeposisjon enn ROC er. Vi har en ekstra dimensjon i både Henny E. Reistad, og vi har en Kristine Breistøl som kan komme inn som joker hvis vi har bruk for skudd bakfra, sier den tidligere landslagsspilleren.

Hammerseng-Edin er optimistisk, men ser ikke på semifinalen som en «walk over» for de norske håndballjentene:

– Jeg er klar over at hvis Norge ikke treffer på sitt beste, så er russerne gode nok til å straffe de hardt. Men jeg har stor tro på at Norge kommer til å være skjerpet og i rett mental tilstand i dag. De er etter mitt syn det beste laget på sitt toppnivå.

– En ting som kan slå negativt ut i denne kampen, er at de norske jentene får nerver og vil for mye. Det er mye på spill, men jeg tviler på at det skjer. De fikk prøvd seg litt mot Ungarn, og kjente nok på litt stress underveis der, men de justerte seg fint inn og det er godt å ha i bagasjen til dagens kamp, legger hun til.

Vinner de over Ungarn er det Frankrike som står for tur i finalen.

– Frankrike er seige og erfarne. De har et sterkt kollektiv og kan utfordre i en finale. De har god arbeidsmoral og gir seg aldri. Skummel motstander i en finale, men de har også svingt mer i prestasjonene sine enn hva vi har, og vi har mer å spille på slik jeg ser det. Min gullfavoritt er Norge, sier Hammerseng-Edin og fortsetter:

– En ting til verdt å nevne med Frankrike er at de har en klok, erfaren og taktisk sterk trener, som også har klart å lage god kampplan mot Norge tidligere. Det er en av flere årsaker til at man aldri skal avskrive Frankrike i en finale. Ikke minst har de også målvakter som kan stresse våre spillere hvis de spiller på sitt beste.

