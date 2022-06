Jonas Wille blir Christian Berges etterfølger: – Han har hele pakken

ULLEVAAL (VG) Jonas Wille (46) blir ny landslagssjef i håndball. Forgjengeren er begeistret.

NY SJEF: Jonas Wille tar over herrelandslaget etter Christian Berge.

– Jeg har bare positivt å si om han, sier Christian Berge (48) til VG.

– Han er solid i både lederskap og kunnskap. Han har hele pakken, legger han til.

Berge hentet haldenseren inn som assistent sist høst. Sammen ledet de Sander Sagosen & co. til 5. plass under EM i januar.

– Jonas gled veldig fint inn i gruppen. Han er veldig strukturert og kom inn med et litt annet språk enn meg, sier Berge til VG.

Den nye Kolstad-treneren ledet Norge til to VM-sølv, EM-bronse og til herrelandslagets fem beste resultater i mesterskap noensinne. Berge opplyser at han ikke er tatt med på råd i prosessen. Wille er ansatt av styret i Norges Håndballforbund etter råd fra et ansettelsesutvalg som blant annet inneholder de tidligere landslagsspillerne Erlend Mamelund og Janne Tuven.

Wille kom raskt inn da Elverum-trener Børge Lund trakk seg sist høst. Under EM i januar fortalte Berge at han for flere år siden ga Wille beskjed om at han var ønsket som assistent.

Men Christian Berge mener ansettelsen av Jonas Wille ikke er noen direkte videreføring av hans linje gjennom åtte år som landslagssjef.

– Det er det ikke. Han har sin egen filosofi og tanker om hvordan han ønsker å løse ting. Han kom inn med masse gode endringer som spillerne ville ha, sier Berge og mener østfoldingen utviklet det norske forsvarsspillet gjennom et halvt år som assistent.

Etter å ha trent Halden opp i den norske eliteserien har Jonas Wille de siste fem sesongene trent HC Midtjylland, Skövde, Mors-Thy og Kristianstad i Danmark og Sverige.

Denne sesongen ble Wille-styrte Kristianstad nummer tre i den svenske ligaen før Skåne-klubben ble slått ut semifinalen av sluttspillet 9. mai.

Den siste tiden har håndballforbundet ifølge NRK jobbet med å kjøpe Jonas Wille ut av kontrakten. Han skal ha en klausul i kontrakten for utkjøp. Beløpet skal være 750.000 kroner.