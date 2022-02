De norske over seks minutter bak Johaug: – Det er ikke dritbra

ZHANGJIAKOU (VG) Therese Johaug (33) har levert til den store gullmedalje i Kina. Bak henne er en 8. plass på sprint og 13. plass på distanse det beste fra de norske kvinnene i OL.

På tremila fullførte Johaug en ekstremt imponerende mesterskapsrekke siden hun kom tilbake etter dopingdommen. I VM 2019, VM 2021 og OL 2022 har hun tatt alle distansegullene individuelt: På tremila, 15 kilometer og 10 kilometer.

Men bak henne har OL-resultatene i Kina vært svært tunge. Maiken Caspersen Fallas 8. plass og Tiril Udnes Wengs 9. plass på sprint og Lotta Udnes Wengs 13. plass på 30-kilometeren er de beste resultatene foruten Johaug.

– Det er ikke dritbra, dét, sier Tiril Udnes Weng til VG og norsk media etter tremila.

Der endte både hun og søsteren over seks minutter bak Johaug. Ragnhild Haga var det siste norske håpet på start, men hun kom i mål over syv minutter bak vinneren.

– Jeg hadde sett for meg at det kunne bli ti minutter, men det er fortsatt mye, sier Tiril om egen innsats.

Fakta De norske skijentenes OL-resultater Therese Johaug: 1 (15 km), 1 (10 km) 1 (tremila)

Tiril Udnes Weng: 9 (sprint), 21 (10 km), 14 (tremila)

Lotta Udnes Weng: 22 (sprint), 25 (10 km), 13 (tremila)

Ragnhild Haga: 29 (15 km), 28 (tremila)

Maiken Caspersen Falla: 8 (sprint)

Helene Marie Fossesholm: 18 (15 km)

Mathilde Myhrvold: 44 (10 km), 19 (sprint)

5. plass på stafetten (T. Udnes Weng, Johaug, Fossesholm og Haga

8. plass på lagsprinten (Falla og T. Udnes Weng) Les mer

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå ble smittet av corona noen uker før OL, og kom seg aldri til Kina. Samtidig gikk Ingvild Flugstad Østberg glipp av OL som følge av manglende godkjent helseattest.

Fossesholm gikk på en treningssmell i oppkjøringen og resultatene hennes har vært svakere enn sist sesong.

– Jeg tror ikke vi skal svartmale det. Heidi og Anne Kjersti sitter hjemme og kribler etter å gå. Jeg tror vi fort kan snu dette i andre løyper og med flere norske på start, sier Haga, som i likhet med de fleste norske mente at OL-løypene var «brutale».

Søndagens tremil var Johaugs siste OL-renn i karrieren. Etterpå ville ikke trener Ole Morten Iversen utdype rundt hva han tenker om norsk kvinnelangrenns fremtid.

– Det har jeg svart på tidligere i mesterskapet. Nå er jeg så glad på Thereses vegne etter tremila, og nå er vi på vei hjem. Den diskusjonen kan vi gjerne ta senere. Jeg har tanker om det, men jeg føler meg ikke i stand til å si noe fornuftig om det, sa han småirritert.

– I OL er det medaljene som teller, ikke gjennomsnittsresultatet. Man kan lure på hvorfor det ikke blir hakket bedre for enkelte, men vi vinner tre gull, konkluderer Iversen.

I tillegg til blytunge resultater, i norsk målestokk for langrennsløpere, har OL vært preget av støy. Flere av løperne reagerte på langrennssjef Espen Bjervigs kommenterer om kvinnene bak Johaug, mens Falla har gått ut mot forberedelsene. Trener Ole Morten Iversen mener mye av «bråket» er medieskapt.

Kalvå har også kritisert Skiforbundet for hennes behandling etter coronasmitten. Hun ønsket å dra til Kina, men har uttalt at landslagsledelsen plutselig ikke ønsket henne på tur likevel.

Etter sesongen skal opplegget og resultatene evalueres.

– Det er vel bare å sette seg ned på et rom og være dønn ærlig. Det er nok mer bråk i mediene enn i leiren. Vi evaluerer etter hver sesong, så håper jeg folk er ærlig, sier Tiril Udnes Weng.

Etter gårsdagens forkortede femmil, hvor herrene «bare» gikk 28,4 kilometer, var Hans Christer Holund klar på at man må tørre å stille tøffe spørsmål etter OL.

De norske herrene tok to bronsemedaljer på distanserenn i OL.

– Vi må innse at det er noen som er bedre enn oss og som er bedre forberedt. Vi har truffet godt i mange, mange år, og i det mesterskapet her, som lag, presterer vi for dårlig. Det er ikke vits å bortforklare det. Sånn er det. Vi må evaluere og se hva vi kan gjøre for å heve oss, sier Holund, som tror manglende høydetrening var utslagsgivende for laginnsatsen.

– Vi har hatt noe som heter covid i to år, og det har gjort at vi har vært lite i høyden. Det er en risikovurdering, risikoen ved å bli syk, eller å trene i Norge med bedre kontroll på smitten og håpe det er bra nok. Vi har lyktes godt de siste årene med å trene i lavlandet, men ideelt sett burde vi vært mer i høyden. Jeg tror det, altså.