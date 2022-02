Weng og Falla langt bak etter stavbrudd – Tyskland spurtslo Sverige

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Tiril Udnes Weng (25) og Maiken Caspersen Falla (31) fikk det tøft i det knallsterke finalefeltet på kvinnenes lagsprint. Et stavbrudd rett før 3. veksling gjorde det vanskelig for den norske duoen som endte tredje sist.

Kort tid før den 3. vekslingen gikk det galt for Tiril Udnes Weng. Hun gikk i det samlede feltet og etter et lite sammenstøt med Sverige endte hun opp med en brekt stav. Norge tapte ikke altfor mange sekunder på uhellet, men Norge havnet bakpå som følger av hendelsen - og luken til toppen ble bare større og større.

– Jeg er irritert og lei meg. Det skal ikke være mulig. Det er kjedelig, sier Tiril Udnes Weng til VG om situasjonen du kan se øverst i videovinduet.

– Jeg føler meg som en landsforræder. At jeg bare burde komme meg hjem, egentlig. Det er ingen tvil om at vi ikke har sjans på noen medalje når dette skjer, sier hun.

Dette var andre gang i løpet av disse lekene at Udnes Weng fikk et løp spolert. Hun gikk den første etappen på kvinnenes stafett, som startet på verst tenkelig vis da hun kolliderte med latviske Patricja Eiduka. Norge endte da til slutt på en 5. plass, en tangering av det dårligste norske resultatet i langrennskvinnenes OL-stafett.

– Jeg føler det har vært stang ut på hvert eneste renn jeg har gått, sier Udnes Weng.

På den aller siste vekslingen var Norge hele 24 sekunder bak teten. Norge endte til slutt på en skuffende 8. plass, over minuttet bak seirende Tyskland.

– Det var utrolig synd, jeg synes de så pigge ut frem til dette, sier Martin Johnsrud Sundby i OL-studioet på TV Norge.

Bare Polen og Frankrike gjorde det dårligere enn Norge i finalen.

– Det er tett, det er mye ski, staver og ja... Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg måtte gå ganske lenge før jeg fikk ny stav og mister gruppen, sier Udnes Weng.

– Jeg synes veldig synd på Tiril. Hun står på, vi har mange treningstimer sammen. Det hadde vært så gøy om vi hadde hatt en god dag i dag, men det er sånn som skjer, sier Maiken Caspersen Falla til VG.

NEDTUR: Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla var langt unna da gullet skulle deles ut.

Det ble en ellevill avslutning på lagsprinten. Norge var langt unna å være med på oppløpet der gullet skulle avgjøres. Det ble en skikkelig spurtduell mellom Tyskland, Sverige og ROC, og det var Tyskland, med Katharina Hennig og Victoria Carl som tok gullet. Den tyske seiersduoen omfavnet hverandre og jublet noe voldsomt for OL-gullet.

Carl slo Jonna Sundling i spurten på oppløpet og sørget for at forhåndsfavoritten Sverige - noe overraskende - måtte ta til takke med sølvmedalje. ROC tok 3. plass og bronse.

Det var sprint-esset Sundling som var først inne på oppløpet, men Carl staket seg forbi svensken og var først over målstreken.

Den tyske seiersduoen omfavnet hverandre og jublet noe voldsomt for OL-gullet. Det har vært et glitrende OL for Tyskland, som er på 2. plass på medaljeoversikten med 19 medaljer. Hennig og Carl tok sin andre medalje i lekene, etter at de begge var med på å ta sølv på kvinnenes stafett.

