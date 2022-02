Glimt møter AZ Alkmaar i åttedelsfinalen

BODØ/OSLO (VG) Da blir det gjensyn med gamle lagkamerater for Håkon Evjen.

ÅTTEDELSFINALE: Bodø/Glimt sikret avansement etter 5–1 sammenlagt mot skotske Celtic.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det var artig. Vi har en vi er ekstremt glad i Håkon Evjen. AZ er et godt organisert lag, og jeg tror det er en motstander vi kan konkurrere mot, sier manager Kjetil Knutsen like etter nyheten om at AZ ble trukket.

– Han (Evjen) har jo luktet litt på Glimt, så kan være han er litt delt. Hvem han holder med, det vet jeg ikke, spøker Knutsen på spørsmål om Evjen-returen.

Knutsen sier de har snakket med Håkon Evjen om en mulig retur tilbake til Nord-Norge.

– Vi har pratet litt med han, men nå får han i hvert fall en tur til Bodø og det blir trivelig. Vi tar han godt imot, også kommer vi ikke til å være veldig snille med han når kampen starter, smiler Knutsen.

DIALOG: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen sier de har holdt kontakt med Evjen etter at han forlot gultrøyene foran 2020-sesongen.

– Nå er vi i en åttedelsfinale. Da møter man gode lag, og vi er en av de.

AZ befinner seg på en fjerdeplass i Eredivise, og nederlenderne er ubeseiret de siste 18 kampene i alle turneringer.

Fredrik Midtsjø og Aslak Fonn Witry spiller også for nederlenderne.

Bodø/Glimt har hjemmekamp først ettersom de ikke var seedet til trekningen. Kampen på Aspmyra skal spilles 10. mars om 13 dager, mens returoppgjøret er 17. mars.

AZ var direkte kvalifisert til åttedelsfinalen ettersom de vant sin gruppe i Conference League.

Useedede Bodø/Glimt kunne trekke følgende lag: Roma, Feyenoord, AZ Alkmaar, Gent, København, Basel, LASK eller Rennes.

Gultrøyene har virkelig vist at de er lag å se opp for i Conference League - turneringen som debuterte denne sesongen:

6–1-seieren over Roma på Aspmyra, 2–2-resultatet borte mot Roma og 5–1 sammenlagt mot Celtic har vekket oppsikt i Fotball-Europa.

Scoringer av Ola Solbakken og Hugo Vetlesen sikret 2–0-seier for Glimt mot Celtic torsdag, og gjorde ydmykelsen av den skotske storklubben fra forrige uke komplett.

– Vi har veldig mye å gå på. Vi vinner 5–1 sammenlagt, men vi kan straffe dem enda mer nådeløst og stikke kniven i dem enda hardere, sa målscorer Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Trekningen av åttedelsfinalene i Conference League.

Åttedelsfinalene i Europa League ble også trukket fredag:

Atalanta - Bayer Leverkusen

Barcelona - Galatasaray

Real Betis - Eintracht Frankfurt

Braga - Monaco

Leipzig - Spartak Moskva

Porto - Lyon

Rangers - Røde Stjerne

Sevilla - West Ham

VG oppdaterer saken!