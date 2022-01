Skremte svenskene: Vipers vant sin fjerde strake

(Sävehof – Vipers 23–42) Etter en treg start på Champions League har Vipers kommet på vinnersporet. Sunniva Næs Andersen scoret seks mål da Sävehof ble knust i Sverige.

VENSTREKANT: God kamp av Sunniva Næs Andersen i Sverige.

Vipers vant sin fjerde strake seier i Champions League og gikk opp på 2. plass i gruppespillet. Dermed kjemper Nora Mørk & co. i aller høyeste grad om en av de to direkte plassene i kvartfinalen til våren.

Etter Champions League-triumfen sist sesong mistet Vipers Henny Reistad (Esbjerg), Heidi Løke (graviditet), Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune (begge Bucuresti).

Det har tatt tid å få Isabelle Gulldén, Ana Debelic, Nerea Pena, Markéta Jerábková, Zsuzsanna Tomori og Lysa Tchaptchet inn i laget.

Men mot Sävehof i Partille Arena dominerte Ragnhild Valle Dahl aller mest. Vestlendingen satte åtte strake skudd i mål.

– Det er en spiller jeg digger veldig, sier TV3-ekspert Gunnar Pettersen.

LETT MATCH: Nora Mørk og Vipers avgjorde kampen de første 13 minuttene.

Vipers dro i gang et nytt år i Champions League på aller beste måte. Allerede i det 13. minuttet satte Jana Knedlíková inn 13–3 på svenskene.

Omgangen fortsatte ikke like bra. Vipers taklet ikke at Nora Mørk fikk spesialoppvartning med frimerke.

Men ved pause ledet Vipers med solide 21–15. Valle Dahl imponerte med seks scoringer på like mange skudd. Høyrekant Knedlikova scoret fem. Det samme gjorde Mørk i målrushet.

Sammen med Katrine Lunde var hun solid tilbake på den internasjonale arenaen tre uker etter VM-gullet i Spania.

Keeper Lunde reddet syv skudd og satte seg i respekt. Etter pause var hun på sitt aller beste. Hun gikk ut av kampen 11 minutter før slutt med en redningsprosent på skyhøye 54.

FORTSATT STRÅLENDE: Katrine Lunde startet året strålende i Champions League.

Vipers var ikke like fornøyd med de greske dommerne Ioanna Christidi Ioanna Papamattheou.

– This is Champions League, ropte Ole Gustav Gjekstad til de greske dommerne i 1. omgang. Vipers-treneren tok en alvorsprat med dem begge på vei inn til pause.

Fakta Målscorere Vipers Ragnhild Valle Dahl 8, Nora Mørk 7, Sunniva Næs Andersen 6, Jana Knedlíková 5, Markéta Jerábková 4, Tuva Høve 3, Lysa Tchaptchet 3, Marta Tomac 2, Ana Debelic 2, Karina Dahlum 1, Isabelle Gulldén 1. Les mer

Sävehof fikk en leksjon om hva Champions League er i 2. omgang. Katrine Lunde og Vipers stengte nesten fullstendig og slapp inn bare ett mål på omgangens 21 første minutter. Sverige-kaptein Jamina Roberts var en av hjemmespillerne som på ingen måte lykkes.

Vipers fortsetter Champions League mot CSKA Moskva kommende søndag. Odense hjalp Vipers ved å stjele et poeng fra russerne søndag (27–27). Maren Aardahl fulgte opp VM-suksessen med å vise at hun er mer enn en forsvarsspiller. Hun scoret seks mål på seks skudd hjemme i Sydbank Arena. Også Malene Aambakk satte inn et mål for Odense.

Lørdag dominerte de norske spillerne da Esbjerg tok en sterk borteseier mot Rostov-Don i Russland. VM-vrakede Marit Malm Frafjord scoret på alle sine seks skudd, mens Henny Reistad (4 mål), Kristine Breistøl (4) og Marit Røsberg Jacobsen (1) fulgte opp på en dag med 15 norske scoringer for danskene som topper sin Champions League-gruppe.

Frida Nåmå Rønning (3 mål) og Tina Abdulla (3) bidro godt til Borussia Dortmunds 32–24-seier over Podravka i Kroatia.