Verstappen vant thriller foran ellevilt hjemmepublikum: – Det er utrolig

Lewis Hamilton (36) jaktet seier nummer 100, men det var Max Verstappens (23) dag i Formel 1. Nederlenderen var ustoppelig foran et ellevilt hjemmepublikum på Zandvoort-banen og overtok ledelsen i verdensmesterskapet.

ORANSJE VEGG: Det var ingen tvil om hvem publikum heiet på i Nederland. Max Verstappen innfridde forventningene og sørget for en dag nederlenderne sent vil glemme.

Oransje røyk fylte luften til hans ære, og 70 000 Verstappen-fans heiet 23-åringen gjennom de 72 rundene. Da han passerte mållinjen for siste gang, eksploderte det på tribunene.

For første gang på 36 år var Formel 1-sirkuset tilbake på Zandvoort-banen, langs kysten vest for Amsterdam. Den nederlandske Red Bull-føreren hadde «pole position» etter å ha vunnet kvalifiseringen, og beholdt førsteplassen nesten hele veien fra start til mål.

Seieren sender Verstappen forbi Lewis Hamilton i sammendraget, og 23-åringen er nå i føringen om VM-tittelen.

– Som du kan høre, det er utrolig, gliste Verstappen under seieresintervjuet foran hjemmepublikumet.

– Det var høye forventinger før helgen, og det er aldri enkelt å innfri. Jeg er så glad for å vinne og overta ledelsen i sammendraget, fortsetter han.

– For et løp, for et publikum. Max kjørte godt, så gratulerer til han. Jeg gjorde alt jeg kunne for å vinne, sier Hamilton.

DAGENS VINNER: Max Verstappen holdt opp det nederlandske flagget og feiret foran egne fans.

Starten var muligens Hamiltons beste mulighet til å passere Verstappen på den 4,2 kilometer lange banen, men både her og på de resterende rundene holdt hjemmehåpet unna for britens angrep.

Underveis utspilte det seg en taktisk krig mellom Verstappen, Hamilton og hans lagkamerat i Mercedes, Valtteri Bottas. Både Hamilton og Verstappen la opp til en strategi med to dekkbytter, og kjørte inn til «pit stop» like etter hverandre.

Bottas satset imidlertid på ett bytte. Finnen skiftet dekk nesten halvveis ut i løpet og satset på at de skulle holde hele veien inn, og muligens sikre ham seieren. Slik gikk det ikke for Bottas, som måtte ta til takke med tredjeplassen.

For det ble en knalltøff kamp mellom Verstappen og Hamilton. Da briten ble hentet inn til dekkbytte på nytt, fulgte Red Bull opp med samme ordre til deres fører.

– Hvorfor tok dere meg inn med all denne trafikken? klaget Hamilton, som endte opp omringet av biler på vei ut fra «pit lane», over radioen.

Verstappen ledet med over tre sekunder ned til ham etter siste dekkbytte, og Hamilton klarte aldri å spise opp forspranget.

– De avslørte bløffen vår for raskt, sa Hamilton om lagtaktikken til Mercedes.

Han jaktet sin 100. karriereseier i Formel 1 søndag ettermiddag, men må vente på den historiske milepælen.

Mot slutten av løpet ble Bottas tatt inn til et nytt dekkskifte. Finnen trodde det var fordi han skulle gjøre et forsøk på raskeste rundetid, men fikk streng beskjed om å unngå det av løpsingeniøren.

Men Bottas, som er ryktet bort fra Mercedes etter denne sesongen, nektet å adlyde ordre.

– Er dette beviset på at Bottas ikke kjører for Mercedes neste år? spurte Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen da Bottas likevel satte raskeste rundetid.

Hamilton byttet også dekk, og tok fra Bottas den beste rundetiden like etter. Med det sikret briten ett ekstra, viktig poeng.

Det gjenstår ni løp av årets sesong. Neste stopp for Formel 1-førerne er i Italia kommende helg.