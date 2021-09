Ødegaard følte seg snytt og spøkte med Haaland: – Ikke helt fornøyd med ham

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (53) mener Martin Ødegaard (22) satte «norsk rekord» i ballbesittelse mot Gibraltar, men playmakeren gikk av banen uten målpoeng.

SENTRALE: Erling Braut Haaland (nummer 23) og Martin Ødegaard (nummer 10) sto bak det meste.

Akkurat det kan nok ikke midtbanespilleren klandres for.

– Jeg tror Martin satte verdensrekord i ballinnehav for en norsk landslagsspiller i dag. Han ble snytt for noen målgivende i dag, han ble det, smiler Solbakken.

Ødegaard skapte sjanse etter sjanse, og spesielt Mohamed Elyounoussi og Joshua King fikk enorme muligheter etter flott forarbeid av 22-åringen.

– Jeg burde vel hatt noen assister i dag. Det er vel tre, kanskje fire som jeg spiller til store sjanser og et par dødballer. Det kunne fort blitt flere, men sånn er fotballen. Vi vinner det er det viktigste, sier Ødegaard på VGs spørsmål etter kampen.

Vanvittig statistikk

Norge skapte totalt 21 målsjanser hjemme mot Gibraltar, ifølge VGs statistikk. Norge hadde totalt 44 skudd hvorav Ødegaard var hjernen bak tolv av disse.

– Du skulle spilt den til meg, så blir det mål, spøker Kristian Thorstvedt.

Erling Braut Haaland var ikke overraskende den mest effektive nordmannen, selv om han også ikke hadde hundre prosent uttelling.

Spissen var spesielt oppildnet etter at han hadde satt inn scoring nummer to. Han pekte og gestikulerte, og stormet i bakrom da han så at Martin Ødegaard var rettvendt mot Gibraltars mål.

– Man vet alltid hvor man har han. Han starter alltid og er alltid farlig. Men han også skylder vel meg noen målpoeng, så jeg er ikke helt fornøyd med ham, smiler Ødegaard lurt.

KJENT SYN: Når Martin Ødegaard har ballen med nesen mot motstanderens mål, er ikke Erling Braut Haaland vond å be. Kombinasjonen endte nesten i scoring mot Nederland, og her er Haaland på vei gjennom mot Latvia.

Før denne samlingen hadde Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland en prat om hvordan de skulle få det beste ut av alle.

Stefan Strandberg sa etter Nederland-kampen at han «har vært jævlig hard med Haaland og Ødegaard når de er så jævlig gode som de er» – og at laget trenger at de leverer.

– For min del handler det om å fôre ham med pasninger og gjennomspill. Jeg vet at han stort sett setter ballen i mål når han kommer gjennom, sa Ødegaard i mars.

Ståle Solbakken mener at Norge er i ferd med å få det beste ut av Haaland og at han i større grad «skjønner at det er Norge han spiller for» – og at han må opptre annerledes enn i Dortmund.

Fasit etter tre kamper mot Nederland, Latvia og Gibraltar er fem scoringer for jærbuen.

– Tallene snakker for seg selv. Det er ikke så mye mer å si. Det er helt vanvittig, vi er heldige som har ham, roser Ødegaard etter at Haaland ble den raskeste på 73 år til å nå tosifret antall landslagsmål:

Får Rekdal-ros

Mens Solbakken & Co. har fått Haaland til å skinne, fikk Martin Ødegaard kritikk i VGTVs studio etter kampen mot Nederland. Etter tirsdagens kamp hadde pipen en annen lyd.

– Mye bedre. Du ser kreativiteten hans. Det er jo det jeg har sagt, vi må få ham mer involvert. Han kan gjøre en del av disse tingene som de andre ikke kan gjøre, sier Kjetil Rekdal – og fortsetter:

– I dag er han mye på ball, har bra effektivitet i forflyttingen av ballen. Har noen fantastisk gode stikkere. Jeg skulle gjerne ønsket at han fikk noen mål selv, for han hadde et par gode skudd. Skal Norge ta videre steg, så må vi ham mye med ballen.

– Han må bli involvert mot de større nasjonene også. Det er jo en ting med Gibraltar, sier Joacim Jonsson.