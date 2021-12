Trekker seg fra Paul-kamp

FLERE TALENTER: Jake Paul (t.v.) har sammen med broren Logan Paul (t.h.) vokst seg gigantiske på sosiale medier. Den senere tiden har de trent seg opp til å bli habile hobbyboksere, og kampene de deltar i vekker stor interesse.

Etter planen skulle YouTube-stjernen Jake Paul (24) møte bokser og tidligere «Love Island»-deltager Tommy Fury (22) i ringen 18. desember. Nå er Fury erstattet med en tidligere UFC-mester.

Gjennom dagen har det kommet flere rapporter i amerikanske medier om at Fury har trukket seg fra kampen. Nå bekrefter Paul dette i en video på Twitter. Der kunngjør han også at Fury erstattes av MMA-utøver Tyron Woodley (39). Det skriver Dexerto.

I en kunngjøring på Twitter sier Fury at hjertet hans er knust fordi han må trekke seg fra kampen, og at årsaken er en infeksjon i brystet og et brukket ribbein.

Han skriver også at han håper at kampen kan finne sted neste år isteden, og at han mer enn noe annet ønsker å gjennomføre kampen.

– Enkle penger

Etter måneder med spekulasjoner og drittslenging mellom partene, ble det i oktober offentliggjort at Paul og Fury skulle møtes i boksekamp 18. desember.

BOKSER OG REALITYSTJERNE: For mange er Tommy Fury mer kjent som «Love Island»-deltager. Han kom på annenplass med partneren Molly-Mae Hague i 2019.

Fury har tidligere fortalt Sky Sports at han tror Paul kun tar «lette» kamper, og at han mer enn gjerne møter youtuberen i ringen.

– Han kommer ikke til å møte noen som gir ham motstand, hvorfor skulle han det? Hvis jeg får kampen, så tar jeg den med begge hender. Det er enkle penger.

Kjent fra «Love Island»

22 år gamle Tommy Fury er for mange mer kjent for sin deltagelse i det populære reality-konseptet «Love Island» enn for sin innsats i boksingen.

De siste årene har han prøvd å stable på beina en boksekarriere, og har i dag syv seiere og ingen tap. Det er likevel et enormt sprang opp til hans ti år eldre bror, Tyson (33), som er to ganger verdensmester i tungvektsklassen og har 31 seire på 32 kamper.

NY MOTSTANDER: MMA-utøver Tyron Woodley erstatter Fury som Pauls motstander i kampen 18. desember.

– Ingenting kan redde det nå. 18. desember skal du få se at du ikke kan komme til min verden og ikke bli skadet, skrev Fury til Paul i november.

Så sent som 1. desember postet han promoinnhold om den kommende kampen på Twitter.

Vil ikke dopingtestes

Samtidig har det oppstått gnisninger fordi Paul skal ha nektet å være med på dopingtestingen til VADA, noe Fury skal ha ønsket at skulle være en del av kontrakten mellom de to.

I et intervju med Rob Moore på YouTube forrige måned, sa faren hans, John Fury, dette:

– Han ville ikke det. Men det plager meg ikke, for de kommer til å gjøre det de vil uansett.