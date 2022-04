Sjakk-gigant blokkert i Russland – støttes av Karjakin

Verdens mest populære plattform for sjakkspilling på internett er blokkert i Russland. Det får full støtte av Sergej Karjakin (32).

KONTROVERSIELL SPILLER: Sergej Karjakin er utestengt fra alle sjakkturneringer i Fides regi. Han får heller ikke spille på chess.com. Nå er plattformen stengt i Russland.

Årsaken til at chess.com, med over 50 millioner brukere, er blokkert, er sidens kritikk av Russlands krigføring i Ukraina. Det bekrefter de på egne nettsider.

Det er Roskomnadzor, Russlands føderale byrå for overvåkning av kommunikasjon, informasjonsteknologi og massemediene, som har besluttet å stenge siden i landet. Fra før er sider som Facebook, Twitter, Instagram og BBC blokkert i Russland.

Chess.com har fordømt invasjonen og tatt en flere grep på egne sider:

Russiske og hviterussiske flagg vises ikke lenger, men er erstattet med et nøytralt flagg.

Spillere som legger ut meldinger til støtte for krigføringen blir bannlyst.

Den tidligere VM-utfordreren Sergej Karjakin, og andre spillere som støtter krigen, får ikke lenger delta i turneringer i deres regi.

– Hvis chess.com ber om tilgivelse for deres usportslige handlinger, er jeg sikker på at siden vil bli åpnet igjen for sjakkelskere fra Russland. Kommer de til å gjøre det? Spørsmålet er retorisk, skriver Karjakin på Twitter.

Opprinnelig skal to artikler om Russlands invasjon på chess.com ha blitt blokkert, før hele siden ble gjort utilgjengelig for russere litt senere.

Karjakin har åpenlyst støttet Russlands invasjon fra første dag av krigen. Karjakin er født på ukrainsk side av grensen, på den senere annekterte Krim-halvøyen, men har representert Russland i sjakkturneringer siden 2009.

Sjakkstjernen mener chess.com er «anti-Russland» og sprer «fornærmende propaganda». Derfor har han selv bedt Roskomnadzor om å blokkere siden.

– Er dette et stort tap for russisktalende spillere? Nei, mener jeg. Nok en gang ser vi hvordan vestlige plattformer, med deres «russofobiske holdning», mister russiske brukere, skriver Karjakin på Telegram-profilen sin.

32-åringen har kalt ukrainske myndigheters opptreden i utbryterrepublikkene Luhansk og Donbas for et folkemord, og sagt at han håper folket der frigjøres. Karjakin hevder at ukrainske nasjonalister har blod på hendene for deres handlinger i regionene. Det kom frem i et hyllestbrev adressert Russlands president, Vladimir Putin.

Tidligere denne uken skrev 44 andre profesjonelle, russiske sjakkspillere et brev med en helt annen tone til Putin. De uttrykte opposisjon mot krigen i Ukraina og medfølelse med landets befolkning. Magnus Carlsens VM-motstander fra 2021, Jan Nepomnjasjtsjij, er blant de som har signert brevet.

GAMLE RIVALER: Magnus Carlsen og Sergej Karjakin.

Karjakin er også utestengt i seks måneder av Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) som følge av sin støtte til Putin og Russland. Han spilte VM-kamp mot Carlsen i 2016, men får ikke delta i årets kandidatturnering. Der skal utfordreren til neste VM-kamp kåres.

– Mange russere som tidligere enten har støttet Putin åpent eller ikke har sagt noe om det, har valgt å snu og sagt at nå har Putin gått for langt. Karjakin har gått den andre veien. Han har økt sin støtte til Putin. Den type holdninger kan ikke godtas, har Carlsen sagt til VG.

Han uttalte samtidig at han er usikker på om det er riktig å utestenge Karjakin.