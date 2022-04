Tripic ble den store helten: – Mange ting som smakte godt i dag

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Viking 0–1) Da det så ut som det skulle ende målløst i serieåpningen, dukket Zlatko Tripic (29) opp og sikret tre poeng for Viking.

Veton Berisha løftet et innlegg inn i feltet, og foran mål fikk Tripic stå fryktelig alene.

Viking-kanten brystet ballen over streken bak en sjanseløs Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

– Vi var vel én mot fire i boksen der, og Veton traff meg med et skikkelig David Beckham-innlegg der. Fantastisk innlegg, og veldig deilig at jeg klarte å få frem brystkassen sånn at ballen gikk i mål, sier Tripic til VG.

Gjestene fra Stavanger jublet i ekstase, og bare minutter senere var kampen over. Drømmestart på sesongen for Viking, som av mange er tippet helt oppe i gullkampen.

– Deilig å starte med en seier. Deilig å starte med en scoring. Vi holdt nullen, og tok en borteseier. Det er mange ting som smakte veldig godt i dag, sier Tripic.

– Det er to gode og jevne lag, og det å stikke herfra med tre poeng er helt fantastisk. Vi klarte å vippe det i vår favør, og det er jo en helt nydelig følelse. Det finnes jo nesten ikke bedre måter å vinne fotballkamper på, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

KOMBINERTE: Veton Berisha serverte Zlatko Tripic til kampens eneste scoring.

For Sarpsborg 08 ble det en skuffende seriestart under den nye treneren Stefan Billborn.

– Det var en veldig svingende kamp. Det ble en kamp jeg ikke er så tilfreds med, men jeg tror publikum likte det. Dessverre for oss var det Viking som avgjorde det. Vi lyktes ikke i å sette vårt egen spill, sier Billborn til VG.

– Det er selvfølgelig ekstremt tungt at de får den på tampen der. Jeg synes ikke vi er makset som lag i dag. Vi manglet noen prosent på det vi har vist i oppkjøringen, sier Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen til VG.

I en fartsfylt førsteomgang var det Berisha som fikk den aller største muligheten, da han på overtid mottok ballen på 17–18 meter. Med et godt førstetouch skaffet han seg en meget god skuddposisjon i feltet, og banket til.

Skuddet spratt av gårde, og snek seg like utenfor målet til Kristiansen.

Utenom målsjansene ble de første 45 minuttene preget av en dobbel skadesmell for vertene. Først måtte stopper Magnar Ødegaard gi seg, før også venstreback og kaptein Joachim Thomassen måtte kaste inn håndkleet. Dermed hadde Sarpsborg 08 mistet halvparten av forsvarsfireren allerede før hvilen.

UT MED SKADE: Joachim Thomassen (i midten) måtte gi seg i det 41. minuttet.

I den andre omgangen var det Anton Salétros som var nærmest før Tripic’ matchvinnerscoring, da han banken ballen like over Viking-målet i den andre omgangen.

Men scoring ble det ikke for vertene, og Viking tok med det alle de tre poengene med i bagasjen hjem til Stavanger.

– Det er alltid deilig å vinne den første kampen. Det er viktig for å dra med seg selvtillit inn i de andre kampene. Det var kjekt å starte med skikkelige kamper i Eliteserien igjen, sier Berisha til VG.

