Så mye falt seertallene for langrenn

Som ventet synker seertallene for langrenn markant etter overgangen fra NRK til TV3.

TO OG EN: Therese Johaug ble nummer to bak svenske Frida Karlsson lørdag, før det ble revansje og seier søndag.

TV3 hadde 170.000 seere på lørdagens 10 kilometer for kvinner og 154.000 seere på 15 kilometeren til herrene, opplyser Nent Group. Det var TV3s mest sette renn i helgen.

Likevel er det, som spådd, et klart fall sammenlignet med NRKs seertall på samme konkurranser fra fjoråret.

På de to samme konkurransene i fjor hadde NRK 319.000 seere på kvinnenes 10 kilometer og 347.000 seere på herrenes 15 kilometer.

Sprinten fredag ble sett av 132.000 på Nent, en nedgang på 77.000 fra NRKs tall fra samme renn i fjor.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra langrenns-interesserte nordmenn som mener Viaplay/TV3 leverte et meget bra produkt denne helgen, sier langrennssjef Espen Bjervig.

NRKs analyseavdeling forteller ellers at de hadde følgende seertall på jaktstartene i fjor:

Kvinner: 464.000

Herrer: 493.000

Nent opplyser ikke om seertallene fra søndagens jaktstart ikke er klare ennå, som følge av at det ble utsettelser.

– Det er som ventet en nedgang, men vi tror på økning og stabile tall fremover. Selv om nordmenn nå må forholde seg til at langrenn sendes på flere kanaler, opplever vi at interessen er stor og skal gjøre det vi kan for å levere et godt produkt til publikum og media, sier Bjervig.

Fredagens sprint og lørdagens 10/15 kilometer i år gikk som planlagt, mens de norske herrene sto over søndagens jaktstart som følge av sprengkulden. På kvinnesiden gikk kun Therese Johaug og Heidi Weng av de norske søndag – med stor suksess.

– Dette var en monsterhelg og en ilddåp for oss, med masse avlysninger, utsettelser og kuldesjokk i Ruka. Det klarte vi heldigvis å håndtere veldig bra, sier Nents sportssjef Kristian Oma.

Nent opplyser også om god vekst på strømmetjenesten Viaplay. Totalt var 986.000 seere innom vintersporten på Nents linære kanaler i helgen.

– Vi skal vokse på sikt, og skal både skape vekst på Viaplay samt ta økte seerandeler lineært. Veien opp til NRK er langt fra Kilimanjaro-nivå, mener Oma.

Helgens skiskyting-renn gikk på NRK, og hadde langt flere følgere enn langrennsløperne:

Sprint kvinner: 309.000

20 km menn: 287.000

Sprint menn: 281.000

Til helgen går verdenscupen i langrenn på NRK fra Lillehammer. Disse løperne ble mandag tatt ut:

Fakta Uttak Lillehammer

Menn sprint: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), pål Trøan Aune (Steinkjer), Thomas Helland-Larsen (Fossum), Magnus Øyaas Håbrekke (Byåsen), Finn-Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Håkon Skaanes (Strindheim). Menn distanse: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Harald Østberg Amundsen (Asker), Håvard Moseby (Kjelsås), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Didrik Tønseth (Byåsen), Pål Golberg (Gol), Martin Kirkeberg Mørk (Drammens BK), Sjur Røthe (Voss), Vebjørn Turtveit (Voss). Kvinner sprint: Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Anniken Gjerde Alnæs (Rustad), Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Mathilde Skjærdalen Myhrvold (Vind), Anna Svendsen (Tromsø), Kathrine Rolsted Harsem (Varden Meråker), Elena Rise Johnsen (Asker), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Heidi Weng (BUL). Kvinner distanse: Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Ragnhild Haga (Åsen), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Elena Rise Johnsen (Asker), Karoline Simpson-Larsen (Vargar), Silje Øyre Slind (Oppdal). (NTB) Les mer

NENT Group overtok store deler av rettighetene til vintersporten denne vinteren, men det skal fortsatt vises flere konkurranser på både NRK og TV 2 i ulike vinteridretter. OL går på Discovery.

TV 2s mest populære direktesport i helgen var håndballjentenes oppkjøringskamper til VM. 192.000 så tapet mot Russland, mens 134.000 fulgte seieren mot Sør-Korea.

