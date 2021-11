Klæbo åpner for å droppe verdenscup-renn etter sponsorkrangelen

Johannes Høsflot Klæbo (24) sier det kan bli aktuelt å droppe verdenscuphelgen på Lillehammer.

UENIGE: Johannes Høsflot Klæbo og Skiforbundet er uenige i bruk av Viaplay-logoen på sine dresser.

Overfor lokalavisen Adressa er skiesset selv klar på at det er uaktuelt å gå med logoen til Skiforbundets nye sponsor, Viaplay, også på Lillehammer. Klæbo har vært klar på at han synes logobruken skaper problemer rundt troverdigheten til både dekningen til Viaplay og Skiforbundet.

– Jeg har brukt mye tid på å vurdere opp og ned hva som er riktig. Jeg kommuniserte tidlig til Skiforbundet at jeg syns dette er en vanskelig problemstilling, rett og slett for at settes spørsmålstegn ved uavhengigheten vår. Jeg har ingenting imot Viaplay, sier Klæbo til Adresseavisen tirsdag kveld.

– Jeg har brukt flere uker på å tenke gjennom og vurdere hva jeg tenker er riktig. Jeg kommuniserte tidlig at jeg syntes dette var en vanskelig problemstilling, sier han.

På spørsmål om hvordan diskusjonen har vært, sier Klæbo at han har vært skeptisk siden dag én.

Han understreker at han ikke kommer til å bære logoen under helgens skirenn. Om han blir tvunget til det av Skiforbundet, utelukker han ikke at han drar fra Lillehammer - selv om han ikke har sett for seg et slikt scenario helt ennå.

– Da kan det hende at jeg tar med meg morfar til Skeikampen og går hardøkter i stedet, sier Klæbo.

– Johannes har ingen planer om å gå med Viaplay-logoen hverken til helgen eller fremover. Det er ikke noe galt med Viaplay, men det er prinsippet om uavhengighet og hans troverdighet det handler om, sa far og manager Haakon Klæbo til VG tidligere tirsdag.

Faren, som også opererer som Klæbos manager, problematiserer troverdigheten til både dekningen og Skiforbundet, siden NENT har rettighetene til å sende langrenn.

– Johannes ønsker ikke å gå i reklame fra noen av mediene som dekker han regelmessig redaksjonelt. Det er viktig med avstand.

TYDELIG: Far og manager Haakon Klæbo er tydelig på at sønnen ikke kommer til å gå med Viaplay-logoen.

Manageren sier dette om forholdet til Skiforbundet, sett i lys av de siste dagers utvikling:

– Det sier vel seg selv at forholdet mellom Skiforbundet og oss ikke er helt på topp. Det er flere ting her vi reagerer kraftig på, og som vi har tatt med forbundet.

VG har ikke lykkes å få svar på en rekke spørsmål fra Skiforbundet om saken ved langrennssjef Espen Bjervig tirsdag.

– Vedrørende Klæbos uttalelser om Skiforbundet, så er dette en sak som behandles internt. Vi er i dialog med involverte parter. Derfor ønsker vi ikke å uttale oss om dette nå, sier Bjervig i en pressemelding.