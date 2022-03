Reager på keeperskole med Liverpool-trener: - Gift for idretten

En keepertrener fra Liverpool er trekkplaster når et idrettslag øst i Oslo krever 3350 kroner for to dager på fotballskole. Idrettsbyråden i Oslo reagerer kraftig.

TAUS OM KOSTNAD: To dagers keeperskole med lokale instruktører, der Liverpools keepertrener John Achterberg (bildet) skal være med, koster 3350 kroner per barn.

«Treneren til Alisson Becker fra Liverpool FC kommer til Abildsø».

Slik starter innlegget fra Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK). Klubben vil lokke opp mot 120 barn og unge til å betale 3350 kroner for en to dager lang keeperskole i starten av juni.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) reagerer kraftig:

– Jeg blir mest av alt trist av å høre om dette. Det er som gift i idretten. Dette er et tilbud som eksluderer flere enn det inkluderer, sier han til VG.

Instruktørene på den to dager lange keeperskolen kommer fra det private selskapet Oslo keeperskole i tillegg til John Achterberg fra Liverpool. Mat og drikke må deltakerne i alderen 10 til 17 år betale selv:

«RASK IL vil ha salg av mat og drikke begge dager. Vi som arrangør planlegger ikke servering, så hver enkelt keeper må ta med seg sin egen mat og drikke til pausene» heter det.

– Det er kult med en fotballtrener fra Liverpool, men regningen kan ikke sendes til foreldrene. Dette ødelegger norsk idrett og fellesskapet. Se for deg at du har to barn og begge vil delta: Skal du velge mellom dem? Det er mange som ikke har råd til nesten 7000 kroner for noe som varer i to dager. Jeg er svært kritisk til dette, sier idrettsbyråd Gamal.

Han går fra å være trist til å bli sint når han hører at et privat selskap er involvert i keeperskolen.

TRIST OG SINT: Byråd for idrett i Oslo, Omar Gamal (SV).

– Er det ikke naturlig at et idrettslag er kreative i måten de tjener penger på?

– Nei, ikke når vi finansierer idretten i så stor grad som vi gjør. Vi bruker store pengesummer på rimelige sommeraktiviteter i mange idrettslag. Om du vil gjøre noe ekstraordinært, så finnes det potter man kan søke på, eller stiftelser som kan stille opp. Det er flott å selge vafler for å spare til en tur, men det å sende regningen til foreldrene, som man gjør her, er helt feil, sier SV-politikeren.

«NFF kritiske

Heller ikke i Norges Fotballforbund lar man seg begeistre. Direktør for utvikling og aktivitet, Alf Hansen, understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag:

– Kommersielle fotballskoler av kort varighet er ikke noe vi ønsker. NFF mener at klubber kan organisere slike type tilbud på egenhånd, til en betydelig lavere kostnad, sier han til VG.

Hansen forstår at mange norske fotballforeldre har stor kjøpekraft og ønsker det beste for barna sine. Men han mener klubber som trenger bistand eller vil gjøre noe ekstra kan få hjelp til dette - blant annet gjennom fotballkretsen sin.

– Her er det i tillegg en kommersiell aktør som skal ha utbytte. Det er ikke greit, sier NFF-toppen.

ANBEFALER ANDRE MODELLER: NFF-topp Alf Hansen.

Dersom 120 barn og unge betaler 3350 kroner, så gir det en inntekt på over 400.000 kroner. VG er ikke kjent med utgiftene knyttet til keeperskolen.

– En klubb kunne ansatt en person i halv stilling i et helt år, kun for å jobbe med keepere, for den samme summen, sier Alf Hansen.

Dette svarer klubben

RASK-leder Jarle Birkeli forteller at årets keeperskole er et forsøk på å skape blest rundt sammenslåingen av to idrettslag i Oslo.

«Fokuset her var å finne noe som ville være både kult og ikke minst attraktivt for nærmiljøet med fokus på keepere. Her mener vi det for øvrig er alt for lite tilbud fra krets og NFF for oss i breddefotballen, og derfor har vi hatt et samarbeidet med Oslo keeperskole» skriver han i en e-post til VG.

Birkeli mener klubben ellers i året opererer med lave treningsavgifter, og viser til hvordan RASK også arrangerer andre og billigere fotballskoler.

Han har ikke oversikt over hvor mye klubben vil tjene på keeperskolen før antall påmeldinger er klart. Birkeli hevder at han ikke vet hvor mye Liverpool-trener John Achterberg tar i lønn for to dager med norske barn.

«Dette vil være en keeperskole for alle som ønsker å delta. For våre egne medlemmer vil vi subsidiere kostnaden slik at det viser at det er en fordel å være med i en klubb som tenker bredde og på å utvikle keepere» skriver han.

– Hvor mye vil dere subsidiere egne spillere? De betaler vel også 3350 kroner digitalt ved påmelding?

«Det er noe vi kommuniserer internt med de medlemmer som melder seg på, og her har vi egne ordninger for påmelding» skriver RASK-lederen, som sier at «arrangementet skal være for alle».

Privat selskap tause om tall

Konfrontert med utspillet i denne saken henviser Lars Hoel i Oslo Keeperskole AS til RASK, som initiativtaker.

Hoel understreker imidlertid at keeperskolen over to dager i sommer ikke er noe selskapet tjener store penger på og at selskapet hovedsakelig tilbyr aktiviteter som er langt rimeligere.

– Dette er ment å være et positivt tilbud til keepere fra alle klubber som ofte ikke opplever å få et godt tilbud i trenings hverdagen. Dette er jo hovedsakelig ment å være et arrangement som skal skape nødvendig blest om keepertrening i norsk fotball, sier Hoel til VG.

Han ønsker ikke å informere om hva det koster å få Liverpool-treneren til Norge eller øvrige kostnader forbundet med arrangementet.