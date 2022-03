Marit Bjørgen før Johaug-duell i Birken: – Jeg er ikke den største utfordreren

Marit Bjørgen mener hun ikke Therese Johaugs største utfordrer, mens Johaug selv er «usikker» på styrkeforholdet mellom dem. Lørdag gjenforenes to av Norges største langrennsløpere under Birkebeinerrennet.

GULLGROSSISTER: Marit Bjørgen og Therese Johaug er to av Norges største langrennsløpere gjennom tidene. Her viser de frem medaljefangsten etter tremila i Falun i 2015.

Johaug og Bjørgen har den siste tiden trent sammen i Nordmarka i Oslo, og manges øyne vil være rettet mot nettopp de to under langløpet.

Til VG sier Johaug at hun er usikker på styrkeforholdet mellom dem. Det får Bjørgen til å trekke på smilebåndet.

– Nå vil jeg si hun har vært snill med meg. Jeg tror nok ikke jeg er den største utfordreren til Therese, sier en smilende Marit Bjørgen til VG.

De to går sammen for Team Ragde under det kommende Birken-rennet lørdag, og blir igjen lagvenninner etter å ha dominert langrennssporten sammen på landslaget i en årrekke.

To av Norges langrennsdronninger.

Bjørgen la opp i 2018. For to uker siden kom beskjeden om at Johaug ville gjøre det samme etter vinterens sesong. Hun har vært i en egen klasse denne sesongen og tok blant annet tre OL-gull i Beijing.

Nå gleder hun seg til å tilbringe mer tid hjemme med forloveden Nils Jakob Hoff, og hun har vært klar på at hun ønsker å stifte familie og bli mamma. Mamma-rollen kjenner Marit Bjørgen godt til:

Hun og Fred Børre Lundberg har to barn, og eldstemann, Marius, kjemper med journalistene om Bjørgens oppmerksomhet under pressetreffet.

På lørdag vil folkets oppmerksomhet rettes mot Bjørgen og Johaug.

– Jeg tror Therese er den som setter standarden fra starten av, sier Bjørgen.

Har løyperekorden

Johaug skal gå Birken for andre gang, og satte virkelig standarden sist: I 2015 vant hun som Birken-debutant, og satte i tillegg løyperekord med tiden 2.41.46.

Bjørgen har på sin side gått Birken to ganger tidligere, i 2002 og i 2004. Det endte med en 13. plass og en 4. plass.

For to uker siden var hun i aksjon i Vasaloppet, der hun endte på en 6. plass. Astrid Øyre Slind vant og satte løyperekord – og nettopp den duellen er Bjørgen spent på. Det samme er Martin Johnsrud Sundby, som snakket om den duellen da han gjestet den nyeste episoden av Utenfor Skisporet.

– Det kan bli satt så høy fart at det kan bli vanskelig å henge med Therese i de verste motbakkene, men vi har fått en indikasjon på at Therese skal gå på blanke ski hun også. Og det er spennende, for da tror jeg det kan bli match. Formen til Astrid har vært helt rå den siste tiden, sier Sundby.

Også Heidi Weng skal delta i årets utgave av Birken. Hun skal gå for Team Koteng Eidissen.

– Det blir veldig moro å se henne, Therese og flere verdenscupløpere mot de beste langløperne. Mest sannsynlig går verdenscupløperne på feste, mens langløperne staker. Det er umulig å si hvem som er favoritt da, sier manager i Team Koteng Eidissen, Tore Bjørseth Berdal til VG.

SUVEREN: Astrid Øyre Slind vant Vasaloppet 2022 overlegent.

Bjørgen er også spent på hvilken taktikk Johaug går for: Med eller uten feste. Å stake eller ikke stake.

– Hvis hun velger å gå uten feste kan det bli et veldig spennende renn, sier Bjørgen, som mener hennes største fordel mot Johaug er at hun har mer spesifikk trening med staking.

– Men hun har mye større kapasitet og mye mer trening bak seg enn meg. Skulle jeg ha matchet henne burde jeg kanskje ha vært i OL. Det skal litt til å være med og matche Therese, sier Bjørgen.

Teknikken hennes havnet under Martin Johnsrud Sundbys lupe tidligere denne sesongen:

Usikker Johaug

«Alle» Johaug snakker med mener hun bør stake. Det mener også broren Karstein, forteller hun. Men Johaug er usikker, og sier selv det er 60–40 i favør staking.

– Jeg har ikke peiling om jeg skal stake, derfor syns jeg det er vanskelig å si noe om styrkeforhold mellom meg og Marit og resten, sier Johaug til VG, og legger til:

– Jeg er veldig usikker på hva som lønner seg. Det hadde vært moro å prøve og stake. Men jeg har ikke trent spesifikt mye staking i det siste.

Dalsbygda-løperen har lagt inn noen stakeøkter de to siste ukene. Og det merker hun i overkroppen.

– Det hadde vært veldig artig å prøve seg på staking. Jeg har ikke fått herdet overkroppen min. Kapasitetsmessig vet jeg at jeg holder distansen, men vil jeg gå tom i overkroppen? Jeg vet ikke, sier Johaug.

Blir det vanskelige smøreforhold, så er saken klar, da staker Johaug.

– Hadde jeg vært Therese så hadde jeg staket. Hun har vunnet med feste. Hun er verdens beste, så hadde jeg vært henne hadde jeg likt den utfordringen, sier Britta Norgren.