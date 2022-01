Alisson stengte buret da Liverpool fortsatte seiersrekken uten Salah og Mané

(Crystal Palace - Liverpool 1–3) Liverpool spilte i perioder briljant fotball mot Crystal Palace, og fortsetter å vinne uten stjernene Mohamed Salah (29)og Sadio Mané (29). Men Crystal Palace skapte tidvis store problemer for Jürgen Klopps menn. Da steppet Alisson Becker (30) opp.

MENNESKLIG VEGG: Alisson Becker storspilte mot Crystal Palace. Her stopper han Jean-Phillipe Mateta.

Mange fryktet at fraværet av Liverpools stjerneangripere skulle ende alt håp om å kunne gi Manchester City en ørliten kamp om ligagullet. To strake ligaseire og semifinaleseieren mot Arsenal i ligacupen viser derimot at Jürgen Klopp har flere strenger å spille på.

– Det var tøft, men det var opp til oss. I andreomgang vant vi ikke de duellene vi skulle. Vi ga dem for mye inn mot pause, og ble nesten straffet for det. Men til slutt hentet vi tre vanskelige poeng på bortebane, sier målscorer van Dijk til Sky Sports.

For selv om Crystal Palace presset på, spesielt i perioden like før og etter pause, sørget scoringer signert Virgil van Dijk, Alex Oxlande-Chamberlain og Fabinho for at alle de tre poengene ble med tilbake til Merseyside. Men den største delen av æren for det, er det sisteskanse Alisson Becker som skal ha.

Brasilianeren sto tidvis som en menneskelig vegg i den engelske hovedstaden.

– Jeg takket ham for å ha reddet oss, nok en gang. Da fikk jeg bare til svar at «dette er jobben min», sier Klopp om Alisson til Sky Sports.

Det startet på best mulig vis for gjestene. Bare åtte minutter var spilt i da Liverpools Virgil van Dijk fikk gå opp helt alene og uforstyrret inne i boksen på et hjørnespark. Da var ikke den nederlandske landslagskapteinen vanskelig å be, og Andy Robertsons millimeterpresise «serve» ble omsatt knallhardt i mål med nederlenderens pannebrask.

1–0 til de røde.

FLYVENDE HOLLENDER: Virgil van Dijk fikk gå opp mutters alene på første stolpe da han satte inn 1–0.

Liverpool fortsatte å eie kampen mot et utspilt hjemmelag. Jürgen Klopps menn fortsatte å skape muligheter både ved Diogo Jota, Fabinho og Roberto Firmino. Men det var først da Alex Oxlade-Chamberlain fikk muligheten på bakre stolpe at ledelsen ble doblet.

Fantastisk Liverpool-spill med raske spillvendinger og enormt tempo endte med nok en strøken servering signert Andy Robertson. Denne gang i retning Oxlade-Chamberlain. Engelskmannen satte 2–0 på kaldt og lekkert vis.

PÅ SCORINGSLISTEN: Alex Oxlade-Chamberlain fikk en sjelden mulighet fra start i Liverpools frontrekke. Engelskmannen svarte med å bli matchvinner.

Selv om det meste så rosenrødt ut fremover på banen, rotet gjestene fra tid til annen fryktelig på egen halvdel. Først ga Curtis Jones bort en gratismulighet, før Joel Matip gjorde det samme fem minutter før pause. Michael Olise kunne blåse nytt liv i kampen, men ble stoppet av Alisson Becker i Liverpool-målet.

Inn mot pause fortsatte Liverpool å leve farlig som følge av egne feil. 42 minutter var spilt da Roberto Firmino serverte en fryktelig ball, som ble sendt rett i bakrom retning Jean-Philippe Mateta. Spissen tok seg halvveis forbi Alisson Becker, men klarte ikke riste sisteskansen av seg. Da avslutningen kom, rakk brasilianeren å forstyrre akkurat nok til at ballen gikk på utsiden av stolpen.

Da fløytesignalet kom, var det Jürgen Klopp og de tilreisende som kunne pustet lettest ut.

Hjemmelaget fortsatte i samme spor etter sidebyttet. Allerede før minuttet var passert, orkestrerte Michael Olise en enorm mulighet. Conor Gallagher fikk hodet på ballen, men avslutningen strøk stolpen.

Like etter viste Alisson Becker igjen at han var i det umulige hjørnet denne ettermiddagen. Et sylfrekt hælspark fra Odsonne Edouard så ut til å gå rett i nettmaskene, men også der var sisteskansen.

Men til slutt kom uttellingen. Ti minutter ut i omgangen fant Jeffery Schlupp Mateta bak van Dijk og Matip. Alene med keeper valgte han uselvisk å spille til rekkekamerat Edouard, som kunne trille ballen i det åpne nettet.

Fullt og helt fortjent, og plutselig var det full fyr i kampen igjen. Men selv om Crystal Palace fortsatte å presse Liverpool de neste minuttene, evnet de aldri å utnytte momentet. Én stor mulighet åtte minutter før slutt var det nærmeste Vieiras menn kom, men også der var Alisson.

Like før slutt ble formspiller nummer én i Liverpool-troppen, Diogo Jota, felt av Palace-keeper Vicente Guiata. Portugiseren ropte på straffespark, og ble etter hvert hørt av både VAR og dommer Kevin Friend. Det var ikke alle like enige.

– Det er mange som har sett på det, og de har kommet frem til samme konklusjon. Da er vel svaret at vi ikke har snøring. Jeg kan ikke fatte og begripe at dette er straffe, sier Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Fra ellevemeteren var Fabinho skråsikker, og noterte seg dermed på scoringslisten i sin andre strake ligakamp.

Liverpool-seieren sørger for å bevare litt av spenningen om ligamesterskapet etter Manchester Citys poengtap lørdag.

