Stor tennissatsing på VG+ Sport – se Davis Cup og flere ATP-turneringer

I mars spiller Casper Ruud og Norge Davis Cup-oppgjør mot Kasakhstan hjemme i Oslo. Oppgjøret ser du live og eksklusivt på VG+ Sport, som også har sikret rettighetene til en rekke ATP-turneringer – flere av dem med Ruud som regjerende mester.

VG-sporten, VG

Etter Casper Ruud og Viktor Durasovic’ seier over Ukraina i fjor, venter Kasakhstan i Oslo Tennisarena 4. og 5. mars.

Oppgjøret er, i tillegg til flere andre turneringer VG+ Sport nå har sikret seg rettighetene til, i det norske tennisessets planer for det kommende halvåret. Gjennom 2022 får du se hele 12 ATP-turneringer som abonnent. Ruud har tidligere vært i finalen eller vunnet fire av disse, og kommet til kvart- og semifinale i ytterligere tre.

– Casper Ruuds finaleplass i Kitzbühel i 2019 var et av de første liveeventene på VG+, og siden er tennisturneringene blitt noe av det vi ser aller mest frem til å vise hvert år. I fjor viste vi tre turneringer på VG+ Sport, og at vi allerede har sikret abonnentene hele 13 turneringer for 2022 er vi strålende fornøyde med, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

Fakta Disse turneringene ser du på VG+ Sport i 2022 Davis Cup: Norge - Kasakhstan 4.-5. mars ATP: Open Sud de France Dallas Open Qatar Open Open 13 Provence Chile Open Bavarian Championship Geneva Open Mallorca Championships Swedish Open Austrian Open St. Petersburg Open Kremlin Cup Les mer

Årets første turnering er i Montpellier neste uke, og i løpet av våren får du blant annet se Chile Open og Geneva Open, hvor Casper Ruud de to siste årene har henholdsvis en annenplass og en turneringsseier.

Alt du trenger for å se turneringene og annen direktesendt sport er et abonnement med VG+ Sport.

Dersom du kjøpte VG+ før 15. juni 2021 har du automatisk tilgang til VG+ Sport. Dersom du har kjøpt VG+ etter 15. juni må du oppgradere abonnement ditt til VG+ Sport for å se kampene. Oppgradering av abonnement kan du gjøre her.

I tillegg til tennis, kan du denne våren blant annet se Serie A, NBA, den spanske og italienske cupen, samt norske treningskamper i fotball og boksestevner live på VG+ Sport. Her finner du fortløpende oversikt over kommende kamper og turneringer.