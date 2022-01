Snowboardlegenden White: Sikret trolig plassen i sitt femte OL

16 år etter sitt første OL-gull, trosset snowboardlegenden Shaun White (35) covid-19 og en ankelsmell – og gikk «all in» for å vise at han er god nok for OL nummer fem.

SPESIELL TYPE: Shaun White – som fylte 35 for et halvt år siden – vant sitt første OL-gull i halfpipe for 16 år siden i Torino. Nå får han sannsynligvis sjansen til å vinne nummer fire i sine femte vinterleker. Bildet er fra Dew Tour i Colorado for en måned siden.

Det endte med tredjeplass i verdenscupfinalen i sveitsiske Laax i hans siste OL-sjanse lørdag, noe som høyst sannsynlig gir ham muligheten til å forsvare gullet fra 2018.

– Er dette signaler om at jeg burde trekke meg tilbake?

Det var spørsmålet Shaun White, ifølge et intervju med Rolling Stone onsdag, stilte seg da han forrige uke skulle bekrefte at han er god nok for en billett til Beijing-OL 4. til 20. februar. Det skulle han nærmest på hjemmebane, i verdenscupen i Mammoth Lake i California. Rett i forkant fikk han påvist covid-19-smitte. Fullvaksinerte White – kalt «Den flyvende tomat» på grunn av hårfargen – ble imidlertid fort friskmeldt.

Men sykdommen hadde ikke helt sluppet taket. Noe utmattet og «light-headed» landet han kinkig under trening foran halfpipekonkurransen, slik at ankelen «satt fast». Han fulgte rådet om å trekke seg. Dermed måtte han kaste seg på flyet til Sveits for å rekke den aller siste OL-muligheten.

WHITES KJÆRESTE: Nina Dobrev (33), her under filmfestivalen i Cannes i fjor sommer.

I Laax var White, etter en god kvalifisering (81,80 poeng for beste run), en av 12 kjørere i halfpipefinalen. Den amerikanske superstjernen leverte et fantastisk første run i finalen og ble betalt med poengsummen 84.00. Det holdt til en tredjeplass bak japanske Ayumu Hirano (93.25) og sveitsiske Jan Scherrer (90.00).

Det var Whites første plass på pallen siden OL-gullet i 2018, i hans femte konkurranse etter at han returnerte fra en tre år lang konkurransepause. Det meste tyder derfor på, som blant annet NBC Sports skriver, at den amerikanske OL-komiteen tar ut sin brettsuperstjerne – og lar ham få muligheten til å forsvare OL-gullmedaljen fra 2018 og ta sitt fjerde gull i Kina.

Shaun White forsvarte Torino-gullmedaljen i 2006 i Vancouver-OL 2010, der for øvrig Ståle Sandbech (28) da – 16 år gammel – ble Norges yngste OL-debutant etter kunstløplegenden Sonja Henie.

I 2004 svarte da 18 år gamle Shaun White på spørsmål fra VG i nettnyvinningen «Tett på Nett».

I Sør-Korea for fire år siden lå White bak ledende Ayumu Hirano foran siste run (omgang), men klinket til med et triks han aldri tidligere hadde våget å gjøre og dommerscoren 97,75 (av maksimale 100) i konkurransens siste run. Han slo japaneren med 2,50 poeng.

Vel å merke etter et langt avbrekk fra snowboard etter OL-nedturen med 4. plass i Sotsji i 2014, og etter at han noen måneder før Pyeongchang-comebacket bokstavelig talt hadde gått på trynet i kanten av en ishard halfpipe – med 62 sting i ansiktet som konsekvens.

Shaun Whites gullmedalje i Pyeongchang var USAs nummer hundre i vinter-OL. White selv karakteriserte det som slutten på en eventyrfortelling. Hvis det føyes ytterligere ett kapittel til den i Beijing, er han klar på at det blir hans siste i snowboardhistorien.

HOLDER KOKEN: Shaun White i verdenscupfinalen i Laax lørdag.

Shaun White, som gjennomgikk to hjerteoperasjoner som barn, har snakket med skateboardlegenden Tony Hawk (53) om hva som venter etter karrieren som aktiv i verdenstoppen. Hawk mener han burde ha gitt seg tidligere med tanke på alt han gikk glipp av da han bare sto skatet. Shaun White forteller at han som eks snowboarder vil ta opp skolegang han gikk glipp av som ung, han ønsker barn og å etablere familie, med den kjente kanadiske skuespilleren Nina Dobrev (33) – som følges av 25 millioner fans på Instagram.

Shaun White innrømmer at han har hatt en romantisk drøm om å avslutte snowboardkarrieren der han slo gjennom som 19-åring, nemlig i OL i Italia i 2026.

Men:

– Jeg har erkjent at «wow, enkelte ting er ikke der de pleide å være.» Det tar lengre tid å trene, det er hardere. Det er disse små tegnene jeg har merket. Og så traff det meg endelig en dag. Jeg trente i Østerrike for et par måneder siden, der det gikk det opp for meg: «Vet du hva? Dette er nok», sier han i intervjuet med Rolling Stone.