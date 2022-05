Mjelde forlenger med Chelsea

Fotballspiller Maren Mjelde skriver som ventet under på en ny ettårskontrakt med Chelsea ettersom nye eiere er på plass i London-klubben.

Maren Mjelde opplyser at hun forlenger med Chelsea. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det opplyser hun selv til NRK.

– Så lenge det går i orden med ny eier er det en kontrakt som venter på meg. Det går forhåpentligvis i boks veldig snart, forteller Mjelde.

Lørdag ble det klart at et konsortium ledet av Todd Boehly blir klubbens nye eiere. Det forventes at avtalen sluttføres i slutten av mai.

Mjelde har kun spilt fire kamper for Chelsea denne sesongen. Hun gjorde comeback etter en alvorlig kneskade i november.

Nå er EM sommerens store mål for midtbanespilleren.