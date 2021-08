Hovland klatret oppover: – Skulle ønske jeg hadde avsluttet bedre

Viktor Hovland (23) leverte meget godt under den tredje runden i The Northern Trust, men irriterte seg litt over avslutningen etter å ha spilt seg inn topp ti.

MED I TOPPEN: Viktor Hovland leverte en god runde lørdag.

Viktor Hovland lå oppe på en delt tolvteplass etter de to første rundene i Northern Trust og nordmannen hengte seg med i tetkampen fra start på den tredje runden.

23-åringen var tilnærmet feilfri på de første 15 hullene og var syv slag under par etter syv birdier. Et kostbart slag i vannet gjorde at Hovland fikk en bogey på hull 16 og nordmannen endte runden seks slag under par.

– Det var en god dag. Jeg slo ballen veldig bra. Det var fairway-green hele veien og jeg klarte å senke en del putter her og der. Jeg hadde det virkelig gående en stund og jeg skulle ønsket jeg hadde avsluttet litt bedre, sier Hovland til PGA-touren.

Med det har han spilt seg godt oppover og ligger i skrivende stund inne på en delt femteplass, tre slag bak ledende Cameron Smith og Jon Rahm. Alle er ikke ferdigspilt med runden.

Fakta FedEx-cupen Sluttspillet på PGA-touren, FedEx-cupen, består av tre turneringer. Gjennom den ordinære sesongen samler spillerne FedEx-cup-poeng og de 125 beste kvalifiserer seg til den første av de tre turneringene – The Northern Trust. Hovland var nummer 11 i FedEx-cupen før ukens turnering. I sluttspillsturneringene firedobles poengene og de 70 som har flest poeng kommer seg videre til neste turnering, BMW Championship. Derfra kommer igjen de 30 best rangerte spillerne videre til Tour Championship. Hovland var den første nordmannen som kvalifiserte seg til turneringen i fjor. Der starter den som topper FedEx-cupen turneringen ti slag under par, mens nummer to er to slag bak, nummer tre er tre slag bak, nummer fire er fire slag bak, nummer fem er fem slag bak, nummer seks til ti er seks slag bak, nummer 11 til 15 er syv slag bak, nummer 16 til 20 er åtte slag bak, nummer 21 til 25 er ni slag bak og nummer 26 til 30 er ti slag bak. Vinneren av FedEx-cupen får hele 15 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 135,2 millioner norske kroner. Hovland endte i fjor på en delt 20. plass i Tour Championship. Les mer

Hovland spilte seg frem til en rekke gode birdiemuligheter i løpet av runden og med birdier på hull 1, 3, 5 og 8 var han fire slag under par halvveis på runden.

Det gode spillet fortsatte i andre halvdel av runden. Hovland spilte svært stødig på alle områder av spillet og birdier på hull 11, 13 og 15 gjorde at han var hele syv under par før de siste tre hullene. På begge de to første rundene gjorde han birdier på hull 16, 17 og 18, men det startet tyngre lørdag.

På det 16. hullet slo han utslaget på det korte par 4-hullet i vannet og måtte droppe godt over 200 meter fra hullet. Derfra klarte han nesten å redde par, men Hovland måtte notere seg for rundens første bogey.

Med par på de siste to hullene ble det dermed en runde på 65 slag, seks slag under par.

Australieren Cameron Smith leverte en helt fantastisk runde, med intet mindre enn elleve birdier. På det siste hullet hadde han en snaut fire meter lang birdieputt for en runde på 59 slag, men mannen med den karakteristiske hockeysveisen måtte nøye seg med par på hull 18 og dermed en runde på 60 slag.

Turneringen i New Jersey er den første av tre turneringer i sluttspillet på PGA-touren, FedEx-cupen. Normalt sett skulle den fjerde runden bli spilt søndag, men grunn av en tropisk storm er den utsatt til mandag.

– Jeg vil trolig holde meg innendørs, så jeg blåser vekk med stormen som kommer. Jeg vil prøve å få inn en treningsøkt og kanskje se et par filmer og snakke med litt kompiser. Jeg har ingen problemer med å sløse bort tid, sier nordmannen.