Berg bommet igjen, Botheim scoret igjen – Glimt vant på Åråsen

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 0–1) Bodø/Glimt tok med blåpapiret til Åråsen – og kopierte hovedrollene fra Prishtina i forrige match.

Det fremsto lenge som et lite sjakkparti av en fotballkamp, det så ut til å gå mot Bodø/Glimts første 0–0-kamp siden oktober 2019 – men så dukket Erik Botheim (21) på bakre stolpe.

Akkurat som i midtukekampen mot Prishtina fra Kosovo ble spissen Glimt snappet fra Rosenborg avgjørende. I europacupkampen scoret han to, denne gangen nøyde han seg med ett, men det holdt til tre poeng.

– Vi vinner fortjent, fastslår Botheim overfor Eurosport.

Hans fulltreffer var ikke den eneste likheten med Prishtina-kampen, for også mot Lillestrøm fikk Bodø/Glimt straffe. Patrick Berg – Glimt-kaptein for dagen – gikk frem og misset, akkurat som mot Prishtina. Da blåste 23-åringen den over, denne gangen ble han nektet av Mads Hedenstad Christiansen med et lite tigersprang.

BOM! Patrick Berg trøstes av Ola Solbakken og Ulrik Saltnes, mens LSK-spillerne feirer Mads Hedenstad Christiansens strafferedning bak.

Men Botheims gode avslutning fra litt skrå vinkel kunne ikke Lillestrøm-keeperen stoppe. Avgjørelsen falt etter corner. Først headet Igoh Ogbu unna ballen, men Hugo Vetlesen løftet ballen tilbake.

Vingbacken Eskil Edh har vokst i Lillestrøm-trøyen hele sesongen, men manglet noen centimeter på å få heade ballen skikkelig unna i denne situasjonen. Dermed kunne Botheim dempe og banke ballen mot lengste.

– Jeg lærte i forrige kamp at det er ledig i krysset, gliser Botheim.

21-åringen gjorde samtidig kål på kanarifuglenes ubeseirede rekke i Eliteserien. Den stopper ti matcher uten tap.

